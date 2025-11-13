Ако моята книга успява да разсмее читателя, съм доволен, каза за БТА Цветозар Цаков при представянето на сборника с разкази "Сънища и явища"

Най-трудно е да разсмееш читателя, така че, ако тази книга наистина успява в това, аз съм много доволен, каза за БТА Цветозар Цаков по повод представянето на неговия сборник с разкази "Сънища и явища" в бар "Сингълс“ в НДК.

Книгата беше представена от нейния автор в компанията на Силвия Чолева и Мартин Колев, който е редактор на сборника.

„В тази книга се говорят адски сериозни и дълбоки неща по един много лековат начин“, каза Силвия Чолева пред присъстващите. „Читателят, също като дете, започва да си задава въпроса „Какво е адът? Какво е раят? Къде се срещат те? Къде се раздалечават?“ Всички тези сложни неща ги има в тази книга, не всичко е по повърхността. Това умение, да говориш за сложното по такъв уж лековат начин, е майсторството на Цветозар“, продължи тя.

„Сънищата са навсякъде. Хората от явищата си говорят с хората от сънищата и по някакъв начин се опитват да се намерят в едно и също място“, каза Мартин Колев по време на дискусията.

Събитието беше озвучено от специално подбрани от Цаков джаз и рок парчета от Балканите.

„С неологизма „явища“ исках да покажа преплитането между съня и „яве“-то“, каза авторът за новото си издание. „Това „-ща“ накрая, освен към сънища, в моята глава поне, препраща и към чудовища. В явищата, както и в сънищата, може да има много чудовища, с които се борим или с които се обичаме“, допълни той.

Цаков посочи, че книгата събира класически разкази, не толкова класически есета, импресии и нещо помежду им.

Той добави, че спрямо неговия първи сборник с разкази - „Винилови души“, издаден през 2020 г., новата му книга е много по-разнообразна жанрово и стилово и като изразни средства, и като режим на писане. Цаков очаква читателите да се забавляват с новата му творба.

„Аз не съм се опитвал да напиша смешна книга. Мислех, че тя е по-меланхолична, но най-трудно е да разсмееш читателя, така че, ако тази книга наистина успява в това, аз съм много доволен“.

"Сънища и явища" е третата книга на Цаков. Той е автор на сборника с разкази "Винилови души" (2020 г.), отличен с националната литературна награда "Южна пролет", както и на стихосбирката "Понякога се случва" от 2023 г.

Както БТА писа, стихотворения на Цветозар Цаков са включени в издадената в Мексико антология Horizonte sin fronteras. Poesia bulgara actual ("Хоризонт без граници. Съвременна българска поезия"), в която има творби от 62-ма български автори.

Цветозар Цаков е роден през 1983 г. в Ловеч. Завършва езикова гимназия в родния си град, а след това комуникационни науки и журналистика в Аахен (Германия) и в Софийския университет "Св. Климент Охридски". В момента е журналист в дирекция "Балкани" на Българската телеграфна агенция.

Цаков е учредител на сдружение за популяризиране на съвременна балканска култура Balkans – Ways to Friendship, с което организира събития на млади алтернативни и ъндърграунд артисти от Балканите у нас.