Словения планира да изгради високоскоростна жп линия, която да се свърже с австрийската линия до Виена до 2050 г.

Словения планира да изгради високоскоростна жп линия Любляна - Целе - Марибор - Шентил, която да се свърже с австрийската линия до Виена, предаде СТА, позовавайки се на информация от Министерството на инфраструктурата. Планира се линията да бъде изградена между 2040 г. и 2050 г.

Европейската комисия представи преди седмица проект за високоскоростна жп линия. Той предвижда надграждане на инфраструктурата, чрез което ще бъде възможно пътуването между европейските столици с над 200 километра в час. Проектът предвижда времето за пътуване да се съкрати драстично до 2040 г.

На картата, изготвена в рамките на проекта, е включена и връзката Любляна - Виена, като се очаква времето за стигане от словенската столица до австрийската да се съкрати от шест часа на четири и половина.