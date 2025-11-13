Мелони заяви, че споразумението за изграждане на италиански мигрантски центрове в Албания ще продължи да се реализира

Италианският премиер Джорджа Мелони заяви, че споразумението между Италия и Албания за изграждане на управлявани от Италия мигрантски центрове на албанска територия ще продължи да се реализира, въпреки правните и политическите препятствия, които досега възпрепятстваха неговото прилагане, предаде агенция АНСА.

След края на проведеното днес в Рим междуправителствено заседание Италия-Албания Мелони заяви, че споразумението между Рим и Тирана за създаване на италиански центрове за мигранти на албанска територия, което двете страни подписаха преди две години, представлява нов модел за управление на миграционните потоци и има потенциала да промени досегашната парадигма на миграционната политика в Европа. По време на срещата Италия и Албания подписаха редица споразумения за сътрудничество в различни области, като италианският премиер определи деня като „исторически“ за двустранните отношения.

„Не всички са разбрали колко валиден е този модел. Много хора се опитват да го забавят или блокират, но ние сме решени да продължим, защото този механизъм може да промени начина, по който се управлява миграцията“, каза Мелони на съвместна пресконференция с албанския премиер Еди Рама. Тя също така благодари на албанското правителство и народа на страната за проявената солидарност и европейско поведение, като подчерта, че страната „вече действа като член на Европейския съюз“.

Мелони заяви още, че мигрантските центрове в Албания ще започнат да функционират с пълния си капацитет, когато влезе в сила новият Пакт на ЕС за миграцията и убежището. „Когато новият европейски пакт влезе в сила, центровете в Албания ще работят така, както бе предвидено още в началото. Загубихме две години не по моя вина. Надявам се всички да поемат своята отговорност“, каза още тя.

По думите на италианския премиер новата европейска нормативна рамка ще позволи пълното прилагане на споразумението с Тирана, което тя определя като европейски по дух и съдържание проект, насочен към засилването на сътрудничеството между държавите членки и партньорските им страни извън ЕС.