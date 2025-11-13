Подробно търсене

Руски изтребител Су-30 се разби при тренировъчен полет в Република Карелия; двучленният екипаж е загинал

Десислава Иванова
Самолети Су-30 на руските и беларуските ВВС на обща мисия по време на учение през февруари 2022 г. Снимка: Пресслужбата на Руското министерство на отбраната чрез АП
Москва,  
13.11.2025 22:53
 (БТА)

Изтребител Су-30 се разби при тренировъчен полет в Република Карелия, Северозападна Русия. Двучленният екипаж на самолета е загинал, съобщи руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС и Ройтерс.

"Днес около 19:00 часа московско време самолет Су-30 е катастрофирал при изпълнение на планов учебно-тренировъчен полет в Република Карелия. Самолетът се е разбил в безлюден район. Полетът се е извършвал без боеприпаси. Екипажът е загинал", казаха от министерството.

Ройтерс отбелязва, че според публикация на ръководителя на Република Карелия Артур Парфенчиков в "Телеграм" изтребителят се е разбил в района на гора. Парфенчиков подчертава, че на земята няма жертви и допълва, че се води разследване за установяване на причината за катастрофата.

/ДИ/

