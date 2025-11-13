Изложба на деца и младежи с увреждания беше открита във Велико Търново Търново в Световния ден на добротата

Изложба на деца и младежи с увреждания беше открита във Велико Търново Търново в Деня на добротата. Изложбата „Вярваме в доброто“е създадена от 17 деца и младежи с увреждания от Дневния център „Дъга“, а представянето ѝ се състоя във великотърновския офис на ирландската компания CluneTech, която е домакин и основен партньор на инициативата.

От 2013 година високотехнологичната фирма е партньор на социалната институция и до момента е помогнала за неговата дейност с над 16 800 лева, каза директорът на Дневния център"Дъга" Светлана Хаджийска. Начинът да продължим да предаваме доброто е тази изложба, подчерта тя. Картините са послание и отражение на децата, в чиито сърца има много доброта и желание за обич, каза Елена Григорова, която е логопед към центъра и художник, под чието ръководство са създадени картините на децата.

От откриването на офисите на фирмата в България преди близо 25 години ние изпълняваме програма за корпоративна социална отговорност, каза Кристина Илиева - специалист по маркетинг и комуникация на фирмата, в която на територията на цялата страна работят над 800 души.

Цветанка Иванова - мениджър на офиса във Велико Търново, посочи, че високотехнологичната фирма вярва в принципа, че грижата за общността трябва да бъде водеща. През последните години от компанията са дарили средства и оборудване както на дневния център, така и на други социални домове, Кризисния център в село Балван, SOS-жилищата и на отделението по неонатология в Многопрофилната областна болница „Д-р Стефан Черкезов“. Вярвам, че добрата енергия се връща при добрите хора, каза при откриването на събитието Росица Димитрова, директор на Дирекция “Социални дейности и здравеопазване“ в Община Велико Търново.

В изложбата са представени индивидуални и групови творби, създадени с помощта на различни художествени техники – акварел, темпера, пастели, апликации и други. Участниците в нея са на възраст между 10 и 27 години и живеят с различни затруднения в моториката и комуникацията. Въпреки това изкуството им дава свободата да изразят емоции, мечти и поглед към света, изпълнен с цветове, чистота и надежда, посочиха организаторите. От партньорската организация казаха, че има идея служителите на фирмата да организират търг за откупуване на картините, а средствата да бъдат предназначени отново за нуждите на социалната услуга.