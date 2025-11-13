Нигерия е една стъпка по близо до световното първенство по футбол след победа с продължения над Габон

Националният тим на Нигерия се класира за финала в плейофите в зона Африка за световното първенство по футбол през 2026 година след победа с 4:1 след продължения над Габон.

На неутрален терен в Рабат, Мароко "супер орлите" срещнаха сериозни затруднения срещу устремилия се към първо класиране на Мондиал тим на Габон, но в добавените 30 минути успяха да наложат волята си.

Нападателят на Севиля Акор Адамс даде аванс на Нигерия в 78-мата минута, но минута преди края на редовното време Марио Лемина изравни за 1:1, с което запази надеждите на символичните гости от Габон.

Друг играч на Севиля - Чидера Еджуке, върна аванса на тима от най-многолюдната африканска страна в 97-мата минута, преди голямата звезда на Нигерия Виктор Осимен да се разпише за трети път в 102-рата минута.

Крайното 4:1 бе оформено отново от Осимен в 110-ата минута.

На финала, който отново ще бъде в Мароко, Нигерия ще играе с победителя от двойката между Камерун и Демократична република Конго. Този мач е по-късно днес.

Победителят от финалния мач ще участва в интерконтиненталния плейоф.