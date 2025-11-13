Бразилия и Франция ще играят приятелски мач в САЩ през март

Бразилия и Франция ще се срещнат в приятелски мач, който ще се играе на стадион "Жилет" във Фоксборо, щата Масачузетс, съобщи ESPN.

Контролата на 69-хилядното съоръжение е предвидена за март догодина и ще бъде официализирана, когато Франция успее да си осигури и на теория класирането за световното първенство, за което бразилците вече имат квота.

Срещата, която ще се проведе в дома на отбора по американски футбол Ню Инглънд Пейтриътс, ще бъде на 28 март. Три дни по-късно Бразилия ще има и още една проверка на американска земя - с Хърватия в Орландо. Очаква се Франция също да изиграе два мача на американска земя, твърди ESPN.

Контролите в Северна Америка през март се очаква да бъдат нещо нормално за отборите, класирали се за световното първенство догодина, тъй като то ще се играе в САЩ, Мексико и Канада.