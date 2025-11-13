Подробно търсене

Франция се класира предсрочно за световното първенство по футбол, Ирландия попречи на Португалия да направи същото

Георги Крумов
снимка: AP Photo/Christophe Ena
Лондон,  
13.11.2025 23:46
 (БТА)

Мачове от предпоследния кръг в квалификациите за световното първенство по футбол през 2026 година:

група "D":
Азербайджан - Исландия  0:2
Франция - Украйна       4:0

временно класиране:
1. Франция      5  4  1  0  13:3   13 точки
2. Исландия     5  2  1  2  13:9    7
3. Украйна      5  2  1  2   8:11   7
4. Азербайджан  5  0  1  4   2:13   1  

група "F":
Армения - Унгария       0:1
Ирландия - Португалия   2:0

временно класиране:
1. Португалия   5  3  1  1  11:6   10 точки
2. Унгария      5  2  2  1   9:7    8
3. Ирландия     5  2  1  2   6:5    7
4. Армения      5  1  0  4   2:10   3 

група "I":
Норвегия - Естония      4:1
Молдова - Италия        0:2
Израел - почива

временно класиране:
1. Норвегия     7  7  0  0  33:4   21 точки
2. Италия       7  6  0  1  20:8   18
3. Израел       7  3  0  4  15:19   9
4. Естония      8  1  1  6   8:21   4  
5. Молдова      7  0  1  6   4:28   1

група "К":
Англия - Сърбия         2:0
Андора - Албания        0:1
Латвия - почива

временно класиране:
1. Англия       7  7  0  0  20:0   21 точки
2. Албания      7  4  2  1   7:3   14
3. Сърбия       7  3  1  3   7:9   10
4. Латвия       7  1  2  4   4:13   4  
5. Андора       8  0  1  7   3:16   2

/ГК/

