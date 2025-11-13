Франция се класира предсрочно за световното първенство по футбол, Ирландия попречи на Португалия да направи същото

site.btaФранция се класира предсрочно за световното първенство по футбол, Ирландия попречи на Португалия да направи същото
Мачове от предпоследния кръг в квалификациите за световното първенство по футбол през 2026 година:
група "D": Азербайджан - Исландия 0:2 Франция - Украйна 4:0 временно класиране: 1. Франция 5 4 1 0 13:3 13 точки 2. Исландия 5 2 1 2 13:9 7 3. Украйна 5 2 1 2 8:11 7 4. Азербайджан 5 0 1 4 2:13 1 група "F": Армения - Унгария 0:1 Ирландия - Португалия 2:0 временно класиране: 1. Португалия 5 3 1 1 11:6 10 точки 2. Унгария 5 2 2 1 9:7 8 3. Ирландия 5 2 1 2 6:5 7 4. Армения 5 1 0 4 2:10 3 група "I": Норвегия - Естония 4:1 Молдова - Италия 0:2 Израел - почива временно класиране: 1. Норвегия 7 7 0 0 33:4 21 точки 2. Италия 7 6 0 1 20:8 18 3. Израел 7 3 0 4 15:19 9 4. Естония 8 1 1 6 8:21 4 5. Молдова 7 0 1 6 4:28 1 група "К": Англия - Сърбия 2:0 Андора - Албания 0:1 Латвия - почива временно класиране: 1. Англия 7 7 0 0 20:0 21 точки 2. Албания 7 4 2 1 7:3 14 3. Сърбия 7 3 1 3 7:9 10 4. Латвия 7 1 2 4 4:13 4 5. Андора 8 0 1 7 3:16 2
/ГК/
