МИНА: Инфлацията в Черна гора през октомври е 4,8% по данни на Монстат

Цените на стоките и услугите за лично потребление, измерени чрез индекса на потребителските цени (ИПЦ), в Черна гора през октомври са били средно с 4,8% по-високи на годишна база, предаде за БТА черногорската агенция МИНА, позовавайки се на данните на статистическия институт Монстат.

„На месечна база инфлацията е повлияна предимно от повишените цени на услугите за настаняване, плодовете, млякото, сиренето и яйцата, както и на пътническия въздушен транспорт“, се казва в прессъобщение на Монстат.

В периода януари – октомври потребителските цени са били средно с 3,9% по-високи спрямо същия период на миналата година.

Месечно увеличение на цените е регистрирано в категориите: облекла и обувки, жилища, вода, електроенергия и други горива.

През октомври са спаднали цените в категориите – ресторанти и хотели, храни и безалкохолни напитки, отдих и култура, други продукти и услуги, обзавеждане и текуща поддръжка на дома, транспорт, алкохолни напитки и тютюневи изделия и комуникации.

Цените на другите стоки и услуги не са се променили съществено.

