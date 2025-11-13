Подробно търсене

Турски пилот на самолет за гасене на пожари загина в Хърватия

Кореспондент на БТА в Анкара Айше Сали
Турски пилот на самолет за гасене на пожари загина в Хърватия
Турски пилот на самолет за гасене на пожари загина в Хърватия
Снимка: Владимир Шоков/БТА - изображението е илюстративно
Анкара,  
13.11.2025 21:50
 (БТА)

Турски пилот на самолет за гасене на пожари загина в Хърватия, съобщиха от Министерството на земеделието и горите на Турция. До инцидента се е стигнало след като два турски самолета излетели вчера от Чанаккале към Загреб, за да участват в гасенето на пожар. 

Заради лошите метеорологични условия те прекарали нощта на летището в Риека, а днес в 17:38 ч. излетели оттам към летището в хърватската столица. Заради лошите условия обаче и двата самолета взели решение да се върнат. Докато единият се приземил, с другия е била загубена връзка към 18:25 часа. 

Новината за инцидента беше потвърдена и от министъра на земеделието и горите на Турция Ибрахим Юмаклъ. 

„Останките на противопожарния самолет на Главната дирекция по горите бяха открити близо до Сен, Хърватия, след като радиовръзката с него беше загубена“, написа той в профила си в социалната мрежа „Екс“. 

Министър Юмаклъ поднесе съболезнования на близките и на колегите на загиналия пилот.

/ВА/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 22:23 на 13.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация