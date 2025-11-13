Подробно търсене

Канадското вътрешно разузнаване заяви, че е осуетило потенциално "смъртоносни заплахи" от страна на Иран

Николай Велев
Илюстративна снимка: Полицейска кола патрулира край сградата на канадския парламент, 5 април 2025. Източник: Justin Tang/The Canadian Press via AP
Отава ,  
13.11.2025 22:25
 (БТА)
Канадското вътрешно разузнаване заяви, че тази година е осуетило потенциално смъртоносни заплахи от страна на Иран, насочени срещу лица, смятани от Техеран за врагове, предаде Ройтерс.  

Дан Роджърс, началник на Канадската служба за сигурност и разузнаване, също така заяви, че е било попречено на руски агенти да получат достъп до канадски стоки и технологии.

Роджърс, който оглави службата през февруари, изнесе годишен доклад за предизвикателствата в сферата на сигурността, пред които е изправена Канада. Ръководителите на канадското вътрешно разузнаване рядко имат публични изяви. 

Оповестената от Роджърс информация е първото потвърждение, че разузнавателната служба е взела мерки, за да предпази живеещи в Канада критици на Иран. През август вътрешното разузнаване заяви, че проверява заплахи от страна на Ислямската република, без да разкрива допълнителни подробности. 

"Заради особено тревожни случаи през последната година се наложи да преоценим приоритетите си и да противодействаме на иранските разузнавателни служби и техни представители, които са насочили вниманието си към лица, смятани за заплаха за режима им", каза Роджърс. “Това неведнъж включваше откриване, разследване и предотвратяване на потенциално смъртоносни заплахи срещу лица в Канада“, продължи той, без да дава подробности.

През 2012 г. Канада прекрати дипломатическите си връзки с Иран, а миналата година обяви Корпуса на гвардейците на Ислямската революция за терористична организация. Техеран осъди този ход на Отава. 

Канада е критик и на Русия заради инвазията ѝ в Украйна. Роджърс заяви, че нелегални руски мрежи се опитват да придобият по незаконен път канадски стоки и технологии. "Тази година Канадската служба за сигурност и разузнаване взе мерки, за да предотврати това, като информира няколко канадски компании, че базирани в Източна Европа юридически лица, опитващи се да се снабдят с техни стоки, всъщност са руски агенти", обясни Роджърс.  

