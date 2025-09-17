ТПС: Иран на чужда земя - разкритата глобална престъпна мрежа на Техеран

Според доклади на разузнаването, правителствени документи и интервюта на пресслужбата на Израел, иранските разузнавателни служби систематично възлагат извършването на терористични атаки на международни престъпни организации, използвайки наркокартели, банди на мотоциклетисти и местни престъпници като посредници, за да атакуват еврейските общности, израелските интереси и иранските дисиденти по целия свят, предаде израелската новинарска агенция ТПС.

Стратегията отразява умишлена стратегия от страна на Техеран към поддържане на правдоподобно отричане, докато разширява сенчестата си война срещу Израел и еврейските общности. Неотдавнашни арести и осуетени заговори – от Северна Америка до Германия и Австралия – разкриват как иранският Корпус на гвардейците на ислямската революция (КГИР) и Министерството на разузнаването на Иран набират наемни престъпници, за да следят хора, да извършват убийства и да осъществяват терористични атаки.

Австралия експулсира посланика на Иран през август 2025 г., след като потвърди, че КГИР е наредила палежи на еврейски институции в Сидни и Мелбърн.

Но връзката на Иран с други атаки в чужбина привлича по-малко внимание. Анализаторите описват подхода на Техеран като "наркотероризъм" – използване на наркокартели, контрабандни и транснационални престъпни мрежи за финансиране на операции и за нанасяне на удари по противници, като същевременно се защитават интересите на иранската държава.

"Това, което се разкрива, не отразява пълния обхват на дейността на Иран", заяви експертката по борба с тероризма Моран Алалуф пред ТПС.

Алалуф е изследовател на Иран и "Хизбула" в Института за политика на сигурност "Дейвид" и научен сътрудник в Института за отношения между Израел и Африка.

"Поради своята ловкост, способността си да избягва следи на място и подкрепата от престъпни организации, местни колаборационисти и крайната левица, Иран успява да избегне свързването на името си с много действия", обясни тя.

Д-р Омер Достри, който е изучавал престъпните партньорства на КГИР през 2022 г., е документирал как иранските сили многократно са разчитали на турски и кипърски престъпни групировки, афганистански хероинови картели и мексикански банди като "Лос Сетас" (Los Zetas), за да постигат стратегическите си цели.

"Използването на организирана престъпност предоставя на Иран правдоподобно алиби, защото тези действия изглеждат неформални, няма причина да се реагира или да се осъждат", се казва в доклада на Достри, публикуван от Йерусалимския институт за стратегия и сигурност.

Швеция

Престъпните партньорства на Иран станаха очевидни през март 2025 г., когато Министерството на финансите на САЩ санкционира международната престъпна организация с шведско участие за трафик на наркотици "Фокстрот" (Foxtrot). Служители на ведомството заявиха, че мрежата е извършвала атаки срещу израелски и еврейски цели из цяла Европа по указание на Техеран, включително нападение над израелското посолство в Стокхолм през януари 2024 г.

Лидерът на "Фокстрот" Рава Маджид е координирал действията си директно с иранското Министерство на разузнаването. Споразумението е позволило на Техеран да поддържа "правдоподобно отричане" на връзки с нападенията, като същевременно е използвал криминалния опит на организацията в областта на оръжията, логистиката и местните мрежи.

Маджид и "Фокстрот" са свързани с атаки срещу израелските посолства в Стокхолм и Брюксел, както и срещу офисите на "Елбит Системс" (Elbit Systems) в Гьотеборг, като са вербували тийнейджъри за извършване на операциите.

Маджид остава на свобода, като се съобщава, че живее в Иран под закрилата на Техеран.

Германия

В Германия през юни 2025 г. федералните прокурори арестуваха датски гражданин от афганистански произход по обвинения в шпионаж. Според германските съдебни регистри Али С. е извършвал наблюдение на еврейски институции и лица в Берлин за силите "Кудс" към КГИР, специализирани в операции извън Иран.

"В началото на 2025 г. Али С. е получил заповед от иранска разузнавателна служба да събира информация за обекти с еврейски собственици и конкретни еврейски лица в Берлин. За тази цел той е наблюдавал три имота през юни 2025 г., вероятно в подготовка за по-нататъшни разузнавателни дейности в Германия, евентуално включващи терористични атаки срещу еврейски цели", заяви през януари федералната главна прокуратура на Германия.

Саша Ставски, президент на базираната във Франкфурт организация за борба с антисемитизма "Онестли Кънсърнд" (Honestly Concerned), заяви, че сплашването е принудило много евреи да "скрият символите си" или да обмислят напускане на Германия.

"Третият вариант е да се борим колкото е възможно по-дълго и колкото е възможно по-силно. Знаем, че тези атаки ще продължат и Иран е замесен. Осведомеността се повишава", каза той пред ТПС.

Гърция

Вниманието на гръцките власти бе привлечено през 2024 г., когато иранец беше арестуван заедно с афганистанец и грък, опитвали се да подпалят синагога в Атина.

Високопоставен политик от управляващата партия "Нова демокрация", запознат с въпросите на разузнаването и сигурността, заяви пред израелската пресслужба, че Техеран е установил контакти с крайнолеви и анархистки групи, включително "Рувиконас" – организация, разчитаща основно на насилието, свързана с разбитата терористична група "17 ноември". Тя координира антиизраелски и антиеврейски действия.

"Иран сега смята Гърция за враждебна територия заради Израел", каза източникът, добавяйки, че Техеран използва местни фигури, за да дестабилизира гръцко-израелските отношения.

Обединеното кралство

Британската разузнавателна служба "Ми 5" разкри, че е осуетила най-малко 15 ирански заговора за отвличане или убийство на ирански дисиденти, журналисти и критици на режима.

САЩ

Още през 2011 г. ирански агент се опита да вербува член на картела "Лос Сетас" за убийството на посланика на Саудитска Арабия във Вашингтон, както и на дипломатически цели в Аржентина.

През 2022 г. четирима ирански оперативни лица бяха обвинени в опит за отвличане на журналистката Масих Алинеджад – част от по-голяма кампания, насочена към дисиденти в Канада, Великобритания и ОАЕ.

Наджи Шарифи Зиндащи, наркобарон под закрилата на КГИР, беше санкциониран от властите на САЩ и Обединеното кралство през 2023 г. за връзки със заговори за убийство, включително опити за наемане на моторист от "Ангелите на смъртта" (Hells Angels), за да убие ирански дезертьор в Мериленд.

През ноември 2024 г. федерално обвинение в Ню Йорк повдигна обвинения срещу Фархад Шакери, вербуван от КГИР в Техеран, за използване на американска престъпна мрежа от бивши затворници за поръчкови убийства.

Съдебни документи показват, че Шакери е наредил наблюдение и убийството на двама еврейско-американски предприемачи, подкрепяли Израел, предлагайки по 500 000 долара за всяка цел. Той е планирал и масова стрелба срещу израелски туристи в залива Аругам в Шри Ланка, като е снабдявал местни оперативни работници с "АК-47". Доказателствата включват записани разговори, съобщения, снимки и плащания за разузнаване и планиране.

Канада

През 2024 г. канадските власти осуетиха ирански заговор за убийството на бившия министър на правосъдието Ъруин Котлър, дългогодишен критик на Техеран.

Джо Адам Джордж, канадски анализатор, специализиран в ислямистки заплахи, обясни пред ТПС, че "местни престъпни банди могат да бъдат вербувани да действат по иранска заповед, което създава предизвикателства за правоприлагащите органи". Джордж е експерт и по ислямистки заплахи в Канада за Института Макдоналд-Лорие и Форума за Близкия изток.

"Иран и неговите пълномощници, като Хизбула, имат документирана история на използване на престъпни мрежи в Канада и другаде за извършване на тероризъм, незаконно финансиране, трафик на наркотици, сплашване и насилие – всичко това, като същевременно се поддържа правдоподобно отричане на връзка с престъпленията", каза той. "Това създава значителни политически, оперативни, географски и правни пречки за правоприлагащите органи, тъй като лицата, ръководещи тези операции, често са базирани в чужбина, особено в Иран и други държави."

Джордж призова за "всеобхватен, многостранен подход", включващ санкции, военно възпиране, споделяне на разузнавателна информация, определяне на Иранската революционна гвардия като терористична организация и по-силно правоприлагане.

Международен отговор

Министерството на финансите на САЩ отбеляза, че Иран "все повече разчита на организирани престъпни групи... за да поддържа правдоподобно отричане" на връзки с престъпленията, което усложнява разкриването им и свързването с Техеран.

През юли 2025 г. 14 западни държави – включително САЩ, Великобритания, Канада и 11 европейски съюзници – излязоха със съвместно изявление, осъждащо Иран за сътрудничеството му с международни престъпни организации за атаки срещу журналисти, дисиденти, еврейски граждани и други длъжностни лица.

"Ние сме единни в противопоставянето си на опитите на иранските разузнавателни служби да убиват, отвличат и тормозят хора в Европа и Северна Америка в явно нарушение на нашия суверенитет. Тези служби все по-често си сътрудничат с международни престъпни организации, за да атакуват журналисти, дисиденти, еврейски граждани и настоящи и бивши длъжностни лица в Европа и Северна Америка. Това е неприемливо", се казва в изявлението.

За еврейските общности стратегията на Иран създава безпрецедентна уязвимост. Престъпните мрежи действат по различен начин от традиционните терористични клетки, което усложнява конвенционалните подходи за борба с тероризма.

Анализаторите предупредиха, че арестите, санкциите и разкритията на разузнавателната информация вероятно отразяват само част от по-широката дейност на Техеран. Много заговори остават неразкрити или неустановени, което държи западните служби за сигурност една крачка назад.

"Има много спящи клетки, които само чакат знак", предупреди Алалуф.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ТПС)