Австралия ще експулсира иранския посланик заради обвинения, че Техеран е ръководил извършването на две антисемитски атаки в страната

Австралия ще експулсира иранския посланик в Канбера, заради участието на Иран в две антисемитски атаки в страната, съобщи днес австралийският премиер Антъни Албанезе, цитиран от Ройтерс.

Австралийските разузнавателни служби са достигнали до заключение за връзка между Иран и две нападения – срещу ресторант в Сидни и срещу джамия в Мелбърн, уточни Албанезе.

"Австралийска организация за разузнаване и сигурност (АОРС) събра достатъчно достоверна информация, за да стигне до едно дълбоко тревожно заключение. Иранското правителство е ръководило поне две от тези атаки. Иран се е опитал да прикрие участието си, но АОРС оценява, че той стои зад атаките", заяви Албанезе пред репортери, позовавайки се на основната вътрешна разузнавателна агенция.

От началото на войната в Газа през октомври 2023 г. австралийски домове, училища, синагоги и превозни средства станаха обект на антисемитски вандалски нападения и палежи, отбелязва Ройтерс.

При последния инцидент през юли полицията обвини мъж за палеж на синагога, докато в нея е имало поклонници.

"Това са изключителни и опасни актове на агресия, ръководени от чужда държава на австралийска земя", заяви Албанезе на пресконференция. "Това бяха опити да се подкопае социалното сближаване и да се сее раздор в нашето общество", добави той.

Австралия преустанови дейността на посолството си в Техеран и всички негови дипломати са в безопасност в трета държава, каза още австралийският премиер.

Той допълни, че неговото правителство ще обяви Корпуса на гвардейците на Ислямската революция за терористична организация.