Владимир Сахатчиев
Европейските държави и Иран ще преговарят днес в Женева за ядрената програма на Техеран
Ирански национален флаг се вее на фона на изглед отвисоко към Техеран, 31 март 2022 г. (AP Photo/Vahid Salemi, File)
Женева/Техеран,  
26.08.2025 08:30
 (БТА)
Правителствени представители на Техеран, Берлин, Лондон и Париж се очаква да се срещнат днес в Женева, за да обсъдят темата със спорната иранска ядрена програма, предаде ДПА.

Делегацията на Ислямската република ще оглави заместник външният министър Маджид Тахт Раванчи, съобщиха ирански медии.

Само преди около месец правителствени представители на трите европейски държави, известни като Е3, и Иран се срещнаха в Истанбул отново за обсъждане на споровете около ядрената програма на Техеран.

Целта беше да бъде засилен натискът върху Ислямската република така, че ръководството ѝ да се съгласи да сключи дипломатическо споразумение.

Това бе и първият кръг преговори по въпроса след 12-дневната израелско-иранска война през юни, отбелязва ДПА.

Европейците заплашиха Техеран, че ще върнат старите санкции на ООН, ако до края на август няма решение по ядрения спор.

Като страни по Виенското споразумение от 2015 г. за иранската ядрена програма Е3 имат право да задействат механизъм за възстановяване на санкционния режим, който предвижда строги наказателни мерки.

 

 

 

 

 

Свързани новини

26.08.2025 06:43

Австралия ще експулсира иранския посланик заради обвинения, че Техеран е ръководил извършването на две антисемитски атаки в страната

Австралия ще експулсира иранския посланик в Канбера, заради участието на Иран в две антисемитски атаки в страната, съобщи днес австралийският премиер Антъни Албанезе, цитиран от Ройтерс.
25.08.2025 22:30

Дамаск твърди, че Израел е завзел част от негова територия в Южна Сирия въпреки водените преговори

Сирия заяви днес, че Израел е изпратил 60 военнослужещи, за да поемат контрола над район край сирийската граница около планината Хермон в операция, коятонарушава нейния суверенитет и представлява допълнителна заплаха за регионалната сигурност, предаде Ройтерс.
25.08.2025 19:16

Ливанското движение "Хизбула" отхвърля разоръжаването и настоява първо Израел да спази примирието

Лидерът на "Хизбула" Наим Касем днес заяви, че ливанското правителство трябва първо да гарантира, че Израел спазва споразумението за прекратяване на огъня от 27 ноември миналата година, преди да могат да се проведат преговори за национална отбранителна стратегия, като потвърди отказа на подкрепяната от Иран група да се разоръжи, предаде Ройтерс.

