Подробно търсене
РАЗШИРЕНА

"Файненшъл таймс": Франция, Германия и Великобритания уведомиха ООН с писмо на външните си министри, че са готови да възобновят санкциите срещу Иран

Иво Тасев
"Файненшъл таймс": Франция, Германия и Великобритания уведомиха ООН с писмо на външните си министри, че са готови да възобновят санкциите срещу Иран
"Файненшъл таймс": Франция, Германия и Великобритания уведомиха ООН с писмо на външните си министри, че са готови да възобновят санкциите срещу Иран
Президентът на Франция Еманюел Макрон, канцлерът на Германия Фридрих Мерц и премиерът на Великобритания Киър Стармър. Снимка: АП/Ben Stansall
Лондон,  
13.08.2025 05:43
 (БТА)
Етикети

Страните от така наречената група Е3 - Франция, Германия и Великобритания, са уведомили ООН, че са готови да възобновят санкциите си срещу Иран, ако азиатската държава не се върне към преговорите с международната общност във връзка с ядрената си програма, предаде Ройтерс, позовавайки се на информация на британския в. "Файненшъл таймс".

Външните министри на трите държави са написали снощи писмо до ООН, че страните им възнамеряват да наложат на Техеран санкции "със задна дата", ако Иран не предприеме съответните действия, се добавя в информацията.

"Ясно заявихме, че ако Иран не е готов да постигне дипломатическо решение преди края на август 2025 г., или не се възползва от възможността за удължаване (на срока за реакция - бел. ред.), в E3 има готовност за задействане на механизма на ретроактивните санкции“, заявяват министрите според "Файненшъл таймс". Външни министри на Франция, Германия и Великобритания са Жан-Ноел Баро, Йохан Вадефул и Дейвид Лами.

Предупреждението на E3 идва след "сериозни, откровени и детайлни“ разговори с Иран в Истанбул миналия месец, първата среща на живо по ядрената програма след ударите на Израел и САЩ по ядрените обекти на страната, посочва Ройтерс.

Миналия месец Иран нарече "безотговорни" трите европейски страни, които заплашват Техеран със санкции заради застоя в преговорите по иранската ядрена програма.

Париж, Лондон и Берлин трябва да "оставят настрана изтъркалите се заплахи и натиск“, заяви тогава в социалната мрежа "Екс" иранският външен министър Абас Арагчи.

/ИТ/

Свързани новини

18.07.2025 03:09

Европейските страни предупредиха Иран, че ще възстановят международните санкции срещу него, ако няма напредък към сделка за иранската ядрена програма

Франция, Германия и Обединеното кралство, както и дипломат номер едно на ЕС Кая Калас предупредиха Иран, че са решени да реактивират санкциите на ООН срещу него, ако няма напредък в идните седмици към постигане на споразумение по иранската ядрена
12.06.2025 12:53

ИРНА: Иран предупреди, че може да се оттегли от Договора за неразпространение на ядрени оръжия, ако ООН върне санкциите срещу страната

Иран предупреди, че може да се оттегли от Договора за неразпространение на ядрени оръжия (ДНЯО), ако европейските участници в ядрената сделка от 2015 г. продължат с опитите да върнат санкциите на ООН против страната, предаде иранската новинарска агенция ИРНА.
06.06.2025 21:28

Иран предупреди европейците да не подкрепят внасянето на критична резолюция в управителния съвет на МААЕ

Иран предупреди днес европейците, че ще направят „стратегическа грешка“, ако на среща във Виена следващата седмица подкрепят резолюция, обвиняваща Техеран, че не изпълнява задълженията си, свързани с ядрената му програма, предаде Франс прес.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 06:56 на 13.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация