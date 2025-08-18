Подробно търсене

Германският външен министър призова за повече натиск върху Русия преди срещата между Тръмп и Зеленски

Анелия Пенкова
Германският министър на външните работи Йохан Вадефул. (AP Photo/Ebrahim Noroozi)
Токио,  
18.08.2025 10:50
 (БТА)
Германският министър на външните работи Йохан Вадефул призова днес за по-силен натиск върху Русия, както и повече помощ за Украйна, с цел Москва да направи отстъпки за постигането на "справедлив и траен мир", предаде Ройтерс.

Вадефул направи изказването си от Токио, докато американският президент Доналд Тръмп се готви да посрещне в Белия дом украинския си колега Володимир Зеленски и европейски лидери, сред които е и германският канцлер Фридрих Мерц. Срещата им бе свикана след преговорите на Тръмп с руския президент Владимир Путин в Аляска в петък. 

"Може би няма да бъде преувеличено да кажем, че целият свят е обърнал поглед към Вашингтон", каза германският външен министър на съвместен брифинг с японския си колега Такеши Ивая. 

"Гаранциите за сигурност са от ключово значение", защото "Украйна трябва да е в състояние да се защитава ефективно дори след сключването на споразумение за спиране на огъня", добави той. 

Мерц, френският президент Еманюел Макрон, британският премиер Киър Стармър и други европейски лидери се срещнаха вчера, за да подкрепят Зеленски преди срещата в Белия дом.

Те приветстваха разговорите на САЩ за гаранции за сигурността на Украйна, но заявиха, че Киев трябва да бъде включен във всички преговори, свързани с територията на страната. 

/НС/

