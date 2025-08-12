Подробно търсене

Германският външен министър Йохан Вадефул каза, че подкрепя канцлера Мерц за спиране износа на определени видове оръжия за Израел

Светослав Танчев
Министърът на външните работи на Германия Йохан Вадефул. Снимка: AP/Khaled Elfiqi
Берлин,  
12.08.2025 03:28
Министърът на външните работи на Германия Йохан Вадефул каза снощи, че подкрепя решението на канцлера Фридрих Мерц да спре износа на определени видове оръжия за Израел, като заяви, че тази мярка е оправдана и пропорционална, предаде ДПА, позовавайки се на изявление на министъра пред обществената телевизия Цет Де Еф.

Вадефул, който е член на консервативния Християндемократически съюз (ХДС), каза пред телевизията, че е участвал във вземането на решението. Според него тази стъпка е предприета, след като израелският кабинет по сигурността одобри превземането на град Газа, което е наложило, по думите му, да бъде даден политически сигнал от Германия.

Германският външен министър подчерта, че мярката е насочена точно към конкретен проблем и каза, че Германия и Израел продължават да работят в тясно сътрудничество по всички други ключови въпроси.

Мерц обяви частичното спиране на износа миналата седмица, което предизвика критики от страна на някои членове на ХДС и на германския Християнсоциален съюз (ХСС).

