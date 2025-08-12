Подробно търсене

Израел бомбардира град Газа през изминалата нощ, а лидерът на "Хамас" замина за Кайро в опит да спаси преговорите за спиране на огъня

Алексей Маргоевски
Израел бомбардира град Газа през изминалата нощ, а лидерът на "Хамас" замина за Кайро в опит да спаси преговорите за спиране на огъня
Израел бомбардира град Газа през изминалата нощ, а лидерът на "Хамас" замина за Кайро в опит да спаси преговорите за спиране на огъня
Палестинци събират пусната от въздуха хуманитарна помощ от Обединените арабски емирства (ОАЕ) в Дейр ал Балах, 9 август 2025 г. Снимка: AP/Abdel Kareem Hana
Кайро,  
12.08.2025 13:55
 (БТА)
Етикети

Израелски бойни самолети и танкове продължиха да нанасят удари по град Газа и през изминалата нощ, убивайки най-малко 11 души, съобщиха днес очевидци и медици. Същевременно лидерът на "Хамас" Халил ал Хая се очаква да пристигне в Кайро за преговори, които да съживят подкрепяния от САЩ мирен план за Газа, предаде Ройтерс.

Поредният кръг от непреки преговори в Катар влязоха в задънена улица в края на миналия месец, а Израел и "Хамас" се обвиниха взаимно за липсата на напредък по американското предложение за 60-дневно спиране на огъня и сделка за освобождаване на заложници.

Израел заяви, че ще започне нова офанзива за поемане на контрол над град Газа, който превзе скоро след началото на войната на 7 октомври 2023 г., преди да се изтегли оттам. Оттогава бойците на "Хамас" се прегрупираха и водят сражения в района.

Засега не е ясно колко дълго ще продължи новата израелска офанзива за завземане на превърнатия в развалини главен град в ивицата Газа и доколко тя ще се отличава от предишната, посочва Ройтерс.

Планът на израелския премиер Бенямин Нетаняху за разширяване на военния контрол над Газа, който се очаква да бъде задвижен през октомври, предизвика остри критики по целия свят заради големите разрушения и задълбочаващата се криза с глада в анклава.

Този план породи критики и в Израел, а началникът на Генералния щаб на израелските сили предупреди, че изпълнението му може да застраши останалите живи заложници и да се окаже смъртоносен капан за израелските войници. Планът породи и опасения за съдбата на близо един милион палестинци, живеещи в град Газа, които може отново да бъдат разселени или да бъдат подложени на други страдания.

/ГГ/

Свързани новини

12.08.2025 03:28

Германският външен министър Йохан Вадефул каза, че подкрепя канцлера Мерц за спиране износа на определени видове оръжия за Израел

Министърът на външните работи на Германия Йохан Вадефул каза снощи, че подкрепя решението на канцлера Фридрих Мерц да спре износа на определени видове оръжия за Израел, като заяви, че тази мярка е оправдана и пропорционална, предаде ДПА, позовавайки се на изявление на министъра пред обществената телевизия Цет Де Еф.
11.08.2025 22:20

ЕС осъди убийството на петима журналисти от "Ал Джазира" в Газа

Върховната представителка на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас осъди убийството на петима журналисти от телевизия "Ал Джазира", включително кореспондента Анас аш Шариф, при израелски удар пред болница "Ал Шифа" в град Газа, предаде Ройтерс.
11.08.2025 18:59

Ройтерс: Израел засилва ударите си по град Газа, след като Бенямин Нетаняху се зарече да разшири офанзивата

Палестинци в ивицата Газа днес съобщиха, че израелската армия е предприела най-масираните бомбардировки за последните седмици в някои източни предградия на град Газа, предаде Ройтерс.
11.08.2025 18:42

Макрон призова за мисия на ООН в Газа, която да стабилизира анклава и да прекрати конфликта

Френският президент Еманюел Макрон призова днес за обособяването на мисия на ООН, която да бъде разположена в ивицата Газа, за да стабилизира ситуацията и да сложи край на конфликта там, предаде ДПА.
11.08.2025 18:29

Норвежкият суверенен инвестиционен фонд прекратява договорите за управление на активи с Израел

Норвежкият суверенен инвестиционен фонд, най-големият в света с активи на стойност над 2 трилиона долара, обяви днес, че прекратява всички договори с мениджъри на активи, управляващи неговите израелски инвестиции, предаде Ройтерс. Фондът съобщи
11.08.2025 17:52

Организации за защита на свободата на медиите разкритикуваха убийството на журналисти на "Ал Джазира" в ивицата Газа

Международни организации за защита на свободата на медиите изразиха възмущение от убийството на петима журналисти при израелски удари срещу ивицата Газа, предаде ДПА.
11.08.2025 16:29

Израелският план за Газа е надвиснало бедствие, предупреди френският президент Макрон

Френският президент Еманюел Макрон определи плановете на Израел да засили военната си операция в Газа като предстояща катастрофа и предложи да се създаде международна коалиция под мандата на ООН за стабилизиране на палестинския анклав, предаде Ройтерс.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 14:09 на 12.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация