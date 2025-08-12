Израел бомбардира град Газа през изминалата нощ, а лидерът на "Хамас" замина за Кайро в опит да спаси преговорите за спиране на огъня

Израелски бойни самолети и танкове продължиха да нанасят удари по град Газа и през изминалата нощ, убивайки най-малко 11 души, съобщиха днес очевидци и медици. Същевременно лидерът на "Хамас" Халил ал Хая се очаква да пристигне в Кайро за преговори, които да съживят подкрепяния от САЩ мирен план за Газа, предаде Ройтерс.

Поредният кръг от непреки преговори в Катар влязоха в задънена улица в края на миналия месец, а Израел и "Хамас" се обвиниха взаимно за липсата на напредък по американското предложение за 60-дневно спиране на огъня и сделка за освобождаване на заложници.

Израел заяви, че ще започне нова офанзива за поемане на контрол над град Газа, който превзе скоро след началото на войната на 7 октомври 2023 г., преди да се изтегли оттам. Оттогава бойците на "Хамас" се прегрупираха и водят сражения в района.

Засега не е ясно колко дълго ще продължи новата израелска офанзива за завземане на превърнатия в развалини главен град в ивицата Газа и доколко тя ще се отличава от предишната, посочва Ройтерс.

Планът на израелския премиер Бенямин Нетаняху за разширяване на военния контрол над Газа, който се очаква да бъде задвижен през октомври, предизвика остри критики по целия свят заради големите разрушения и задълбочаващата се криза с глада в анклава.

Този план породи критики и в Израел, а началникът на Генералния щаб на израелските сили предупреди, че изпълнението му може да застраши останалите живи заложници и да се окаже смъртоносен капан за израелските войници. Планът породи и опасения за съдбата на близо един милион палестинци, живеещи в град Газа, които може отново да бъдат разселени или да бъдат подложени на други страдания.



