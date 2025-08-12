Страданията в Газа са достигнали "невъобразими равнища", предупредиха десетки западни държави

Хуманитарната криза в ивицата Газа се е влошила до "невъобразими равнища", предупредиха днес десетки западни държави, цитирани от Ройтерс.

Общо 27 страни партньори, сред които Канада, Австралия, Великобритания и Япония, както и Европейският съюз, призоваха Израел да позволи доставките на хуманитарна помощ в тази палестинска територия.

"Гладът се случва пред очите ни. Необходимо е да бъдат предприети спешни действия, за да се сложи край на (това)", призоваха външните министри на тези страни в съвместно изявление, публикувано от Великобритания. "Призоваваме правителството на Израел да предостави разрешение за всички хуманитарни пратки от международни неправителствени организации и да спре да блокира дейността на основните хуманитарни организации", се подчертава в текста.