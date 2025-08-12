Подробно търсене

Страданията в Газа са достигнали "невъобразими равнища", предупредиха десетки западни държави

Николай Станоев, Елена Инджева (стажант)
Страданията в Газа са достигнали "невъобразими равнища", предупредиха десетки западни държави
Страданията в Газа са достигнали "невъобразими равнища", предупредиха десетки западни държави
Палестинци прибират хуманитарна помощ, спусната от въздуха от самолети, изпратени от Обединените арабски емирства, в Дейр ал Балах, в централната част на ивицата Газа, 9 август 2025 г. Снимка: АП/Abdel Kareem Hana
Лондон,  
12.08.2025 17:50
 (БТА)
Етикети

Хуманитарната криза в ивицата Газа се е влошила до "невъобразими равнища", предупредиха днес десетки западни държави, цитирани от Ройтерс.

Общо 27 страни партньори, сред които Канада, Австралия, Великобритания и Япония, както и Европейският съюз, призоваха Израел да позволи доставките на хуманитарна помощ в тази палестинска територия.

"Гладът се случва пред очите ни. Необходимо е да бъдат предприети спешни действия, за да се сложи край на (това)", призоваха външните министри на тези страни в съвместно изявление, публикувано от Великобритания. "Призоваваме правителството на Израел да предостави разрешение за всички хуманитарни пратки от международни неправителствени организации и да спре да блокира дейността на основните хуманитарни организации", се подчертава в текста.

 

/НС/

Свързани новини

12.08.2025 16:45

Франция призова Израел да гарантира безопасен достъп на чуждестранните журналисти до Газа

Франция разкритикува "високата цена, платена от местните журналисти" в ивицата Газа, и призова израелските власти да "гарантират безопасността и безпрепятствения достъп" на техните чуждестранни колеги до палестинската територия, предаде Франс прес.
12.08.2025 16:13

МЕНА: Премиерът на Йордания оцени високо ролята на Египет в подкрепа на палестинската кауза

Йорданският премиер Джафар Хасан оцени високо водещата роля на Египет в подкрепа на палестинската кауза и в оказването на помощ на жителите на ивицата Газа както в политически, така и в хуманитарен план, съобщи египетската новинарска агенция МЕНА.
12.08.2025 16:11

Израелска служба уверява, че в Газа няма "масов глад", въпреки твърденията на "Хамас"

Служба, подчинена на израелското министерство на отбраната, публикува днес нов доклад, в който се твърди, че "няма признаци за широко разпространен глад" в ивицата Газа, където ООН от седмици предупреждава за риск от "масови случаи на гладна смърт", предаде Франс прес.
12.08.2025 15:09

Съветът на Европа призова да се следи износа на оръжие за Израел

Съветът на Европа призова 46-те си страни членки да проверят дали изнасяното от тях оръжие за Израел се използва в ивицата Газа и допринася за нарушения на човешките права, съобщи Франс прес. В изявление комисарят по правата на човека към Съвета на
12.08.2025 13:55

Израел бомбардира град Газа през изминалата нощ, а лидерът на "Хамас" замина за Кайро в опит да спаси преговорите за спиране на огъня

Израелски бойни самолети и танкове продължиха да нанасят удари по град Газа и през изминалата нощ, убивайки най-малко 11 души, съобщиха днес очевидци и медици. Същевременно лидерът на "Хамас" Халил ал Хая се очаква да пристигне в Кайро за преговори,

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 18:42 на 12.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация