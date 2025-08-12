Подробно търсене

Франция призова Израел да гарантира безопасен достъп на чуждестранните журналисти до Газа

Валерия Динкова
Погребението на убития при израелски удар палестински журналист от телевизия "Ал Джазира" Анас аш Шариф. Снимка: АП/Jehad Alshrafi
Париж,  
12.08.2025 16:45
 (БТА)
Франция разкритикува днес "високата цена, платена от местните журналисти" в ивицата Газа, и призова израелските власти да "гарантират безопасността и безпрепятствения достъп" на техните чуждестранни колеги до палестинската територия, предаде Франс прес.

Чуждестранните журналисти "трябва да може да работят свободно и независимо, за да документират реалността на конфликта", заяви Паскал Конфаврьо, заместник-говорител на френското Министерство на външните работи.

Той осъди израелския удар, при който беше убит екип журналисти на телевизия "Ал Джазира" в ивицата Газа в неделя вечерта, "докато са извършвали служебните си задължения", и отбеляза, че от началото на конфликта около 200 журналисти са убити при израелски удари.  

Една от жертвите – Анас аш Шариф – кореспондент на "Ал Джазира", за когото Израел каза, че е бил взет на прицел, тъй като е "терорист", беше най-известният сред журналистите, отразяващи ежедневно конфликта в ивицата Газа.

От началото на войната в Газа, която започна след атаката на "Хамас" в Южен Израел на 7 октомври 2023 г., на международната преса не е позволено да работи свободно в ивицата, отбеляза АФП.

Само на журналистите на няколко медийни издания е позволено да се движат с израелската армия, а репортажите им са подложени на строга военна цензура.  

Международната преса разчита на местни журналисти и кореспонденти, които плащат тежка цена в конфликта – за 20 месеца война от израелската армия са били убити близо 200 журналисти, 45 от които - докато са изпълнявали служебните си задължения, съобщи неправителствената организация "Репортери без граници".

Свързани новини

12.08.2025 12:13

Ройтерс: Видеа на "Хамас" със заложници заглушиха израелския медиен дебат за кризата с хуманитарната помощ за Газа

Нарастващата готовност на израелските медии да изследват критично хуманитарната криза в Газа почти се изпари през последните седмици, след като въоръжената групировка "Хамас" публикува видеоклипове с двама изтощени израелски заложници.
11.08.2025 22:20

ЕС осъди убийството на петима журналисти от "Ал Джазира" в Газа

Върховната представителка на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас осъди убийството на петима журналисти от телевизия "Ал Джазира", включително кореспондента Анас аш Шариф, при израелски удар пред болница "Ал Шифа" в град Газа, предаде Ройтерс.
11.08.2025 20:18

Генералният секретар на ООН осъди убийството на журналисти от "Ал Джазира" в Газа

Генералният секретар на ООН Антониу Гутериш осъди убийството на журналисти от телевизия "Ал Джазира" при израелски въздушен удар в Газа, съобщи неговият говорител, цитиран от Ройтерс.
11.08.2025 18:59

Ройтерс: Израел засилва ударите си по град Газа, след като Бенямин Нетаняху се зарече да разшири офанзивата

Палестинци в ивицата Газа днес съобщиха, че израелската армия е предприела най-масираните бомбардировки за последните седмици в някои източни предградия на град Газа, предаде Ройтерс.

