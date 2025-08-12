Франция призова Израел да гарантира безопасен достъп на чуждестранните журналисти до Газа

Франция разкритикува днес "високата цена, платена от местните журналисти" в ивицата Газа, и призова израелските власти да "гарантират безопасността и безпрепятствения достъп" на техните чуждестранни колеги до палестинската територия, предаде Франс прес.

Чуждестранните журналисти "трябва да може да работят свободно и независимо, за да документират реалността на конфликта", заяви Паскал Конфаврьо, заместник-говорител на френското Министерство на външните работи.

Той осъди израелския удар, при който беше убит екип журналисти на телевизия "Ал Джазира" в ивицата Газа в неделя вечерта, "докато са извършвали служебните си задължения", и отбеляза, че от началото на конфликта около 200 журналисти са убити при израелски удари.

Една от жертвите – Анас аш Шариф – кореспондент на "Ал Джазира", за когото Израел каза, че е бил взет на прицел, тъй като е "терорист", беше най-известният сред журналистите, отразяващи ежедневно конфликта в ивицата Газа.

От началото на войната в Газа, която започна след атаката на "Хамас" в Южен Израел на 7 октомври 2023 г., на международната преса не е позволено да работи свободно в ивицата, отбеляза АФП.

Само на журналистите на няколко медийни издания е позволено да се движат с израелската армия, а репортажите им са подложени на строга военна цензура.

Международната преса разчита на местни журналисти и кореспонденти, които плащат тежка цена в конфликта – за 20 месеца война от израелската армия са били убити близо 200 журналисти, 45 от които - докато са изпълнявали служебните си задължения, съобщи неправителствената организация "Репортери без граници".