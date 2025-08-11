ЕС осъди убийството на петима журналисти от "Ал Джазира" в Газа

Върховната представителка на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас осъди убийството на петима журналисти от телевизия "Ал Джазира", включително кореспондента Анас аш Шариф, при израелски удар пред болница "Аш Шифа" в град Газа, предаде Ройтерс.

"Вземаме под внимание израелските твърдения, че групата е била от терористи от "Хамас", но е необходимо в тези случаи да предоставят ясни доказателства при зачитане на върховенството на закона, за да се избегнат нападения срещу журналисти", написа тя в социалната мрежа "Екс".

Освен това Калас призова Израел да допусне повече камиони с хуманитарна помощ в ивицата Газа и да осигури по-добро разпределение на пратките.