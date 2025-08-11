Подробно търсене

ЕС осъди убийството на петима журналисти от "Ал Джазира" в Газа

Валерия Динкова
ЕС осъди убийството на петима журналисти от "Ал Джазира" в Газа
ЕС осъди убийството на петима журналисти от "Ал Джазира" в Газа
Палатков лагер на разселени палестинци в ивицата Газа. Снимка: АП/Abdel Kareem Hana
Париж,  
11.08.2025 22:20
 (БТА)
Етикети

Върховната представителка на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас осъди убийството на петима журналисти от телевизия "Ал Джазира", включително кореспондента Анас аш Шариф, при израелски удар пред болница "Аш Шифа" в град Газа, предаде Ройтерс.

"Вземаме под внимание израелските твърдения, че групата е била от терористи от "Хамас", но е необходимо в тези случаи да предоставят ясни доказателства при зачитане на върховенството на закона, за да се избегнат нападения срещу журналисти", написа тя в социалната мрежа "Екс".  

Освен това Калас призова Израел да допусне повече камиони с хуманитарна помощ в ивицата Газа и да осигури по-добро разпределение на пратките.

/ИТ/

Свързани новини

11.08.2025 20:18

Генералният секретар на ООН осъди убийството на журналисти от "Ал Джазира" в Газа

Генералният секретар на ООН Антониу Гутериш осъди убийството на журналисти от телевизия "Ал Джазира" при израелски въздушен удар в Газа, съобщи неговият говорител, цитиран от Ройтерс.
11.08.2025 18:59

Ройтерс: Израел засилва ударите си по град Газа, след като Бенямин Нетаняху се зарече да разшири офанзивата

Палестинци в ивицата Газа днес съобщиха, че израелската армия е предприела най-масираните бомбардировки за последните седмици в някои източни предградия на град Газа, предаде Ройтерс.
11.08.2025 17:52

Организации за защита на свободата на медиите разкритикуваха убийството на журналисти на "Ал Джазира" в ивицата Газа

Международни организации за защита на свободата на медиите изразиха възмущение от убийството на петима журналисти при израелски удари срещу ивицата Газа, предаде ДПА.
11.08.2025 16:00

Стармър заяви, че е силно обезпокоен от израелските удари срещу журналисти в Газа, италианският министър на отбраната обвини Израел, че е загубил своята човечност

Британският премиер Киър Стармър е силно обезпокоен от нападенията срещу журналисти в Газа, заяви неговият говорител, цитиран от Ройтерс, след като шестима репортери бяха убити при израелски въздушен удар.
11.08.2025 15:17

ООН осъди "убийството на шестима палестински журналисти", извършено от израелската армия в Газа

Върховният комисариат на ООН по правата на човека осъди "убийството на шестима палестински журналисти от израелската армия" в ивицата Газа снощи, предаде Франс прес в съобщение, публикувано в "Екс".
11.08.2025 14:32

Катар осъди преднамерения удар срещу журналисти на "Ал Джазира" в Газа

Катарският премиер шейх Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани осъди "целенасочения удар", нанесен от Израел срещу журналисти от "Ал Джазира" в ивицата Газа, където снощи бяха убити шестима служители на катарската телевизия, предаде Франс прес.
11.08.2025 13:34

"Репортери без граници" осъдиха убийството на журналист от "Ал Джазира" в Газа

Организацията за защита на свободата на медиите "Репортери без граници" осъди категорично смъртта на журналист от телевизия "Ал Джазира" в ивицата Газа, определяйки я като "убийство, за което пое отговорност" израелската армия, предаде Франс прес.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 22:50 на 11.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация