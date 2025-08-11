Генералният секретар на ООН осъди убийството на журналисти от "Ал Джазира" в Газа

Подробно търсене

Пламен Йотински
Генералният секретар на ООН Антониу Гутериш.. Снимка: Salvatore Di Nolfi/Keystone via AP
Ню Йорк,  
11.08.2025 20:18
 (БТА)
Генералният секретар на ООН Антониу Гутериш осъди убийството на журналисти от телевизия "Ал Джазира" при израелски въздушен удар в Газа, съобщи неговият говорител, цитиран от Ройтерс.

"Генералният секретар призовава за независимо и безпристрастно разследване на тези най-нови убийства", заяви говорителят на ООН Стефан Дюжарик. "От началото на войната в Газа са убити най-малко 242-ма журналисти . Журналистите и медийните работници трябва да бъдат уважавани, те трябва да бъдат защитени и трябва да им бъде позволено да вършат работата си свободно, без страх и без тормоз."

