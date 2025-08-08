Подробно търсене

Няколко държави са поискали свикването на спешно заседание на Съвета за сигурност на ООН във връзка с плана на Израел да превземе град Газа

Симеон Томов
Среща на Съвета за сигурност на ООН в Ню Йорк (29.10.2024 г.). Снимка: АП
Ню Йорк ,  
08.08.2025 20:46
 (БТА)
Няколко държави са поискали свикването на спешно заседание на Съвета за сигурност на ООН във връзка с планираното превземане на град Газа от израелската армия, предаде Франс прес, позовавайки се на два дипломатически източника. 

"В този момент има няколко държави, които от наше име и от свое име ще поискат заседание на Съвета за сигурност", заяви пред журналисти палестинският представител в ООН Рияд Мансур. 

По-рано днес генералният секретар на ООН Антонио Гутериш критикува плана на Израел да поеме контрола над град Газа. Говорителят на Гутериш подчерта, че решението на Израел представлява "опасна ескалация". 

Според дипломати заседанието ще се проведе утре, предаде Франс прес.

През нощта израелският кабинет по сигурността одобри план за поемане на контрола над град Газа - ход, с който се разширяват военните операции въпреки засилващите се критики у дома и в чужбина във връзка с опустошителната, продължаваща вече близо две години война, отбелязва Ройтерс. 

Разширяването на военните операции в Газа би изложило на риск живота на безброй палестинци и на около 20-те останали израелски заложници, като същевременно би изолирало Израел в международен план. Израел вече контролира около три четвърти от опустошената палестинска територия.

Семействата на заложниците, държани в ивицата Газа, се страхуват, че ескалацията на конфликта може да доведе до гибелта на техните близки. Някои от тях протестираха пред сградата, в която през нощта се провеждаше заседанието на кабинета по сигурността в Йерусалим. Бивши висши израелски служители по сигурността също се обявиха против плана, предупреждавайки, че Израел затъва в блато без значителни военни ползи. 

