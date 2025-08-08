Планът на Израел да вземе контрола върху град Газа е погрешен, заяви канадският премиер

Подробно търсене

Николай Велев
Канадският премиер Марк Карни Снимка: Adrian Wyld/The Canadian Press via AP
Отава/Дъблин ,  
08.08.2025 22:00
 (БТА)

Планът на Израел да вземе контрола върху град Газа е погрешен и ще постави живота на останалите заложници в голям риск, заяви пред журналисти канадският премиер Марк Карни, предаде Ройтерс. 

Израелският кабинет по сигурността днес одобри план за завземането на град Газа, като мотивира решението си, че това е необходимо за унищожаването на "Хамас" и за освобождаването на останалите заложници, държани от палестинската групировка.

Междувременно Ирландия заяви, че възнамерява да продължи да прокарва законопроекта си за забрана на вноса на стоки от незаконни израелски селища, предаде Пи Ей Мидия/ДПА. 

По-рано над 10 членове на Конгреса на САЩ поискаха Ирландия да бъде включена в списък със страните, бойкотиращи Израел, в случай че приеме този законопроект.

Ирландският вицепремиер Саймън Харис каза, че въпреки възраженията, Ирландия възнамерява да продължи с прокарването на новите текстове. 

 

 

/ГГ/

Свързани новини

08.08.2025 21:31

Франция осъди "по най-категоричен начин" плана на израелското правителство за Газа

Франция осъди "по най-категоричен начин" плана на израелското правителство за Газа, като подчерта, че има риск да се стигне до "изцяло задънена улица", предаде Франс прес, като се позова на изявление на френското външно
08.08.2025 21:14

Иран обвини Израел в етническо прочистване

Техеран осъди днес израелския план за контрол на град Газа и обвини Израел, че пристъпва към етническо прочистване на палестинската територия, предаде Франс прес. "Израелският план е друг ясен знак за очевидното намерение на ционисткия режим да
08.08.2025 20:46

Няколко държави са поискали свикването на спешно заседание на Съвета за сигурност на ООН във връзка с плана на Израел да превземе град Газа

Няколко държави са поискали свикването на спешно заседание на Съвета за сигурност на ООН във връзка с планираното превземане на град Газа от израелската армия, предаде Франс прес, позовавайки се на два дипломатически източника.
08.08.2025 20:29

Американският посланик в Израел отправи остри нападки срещу британския премиер, критикувал израелския план за Газа

Американският посланик в Израел Майк Хъкаби отправи необичайно яростни нападки срещу британския премиер Киър Стармър, след като той призова еврейската държава да преосмисли незабавно плана си за Газа, предаде Франс прес. "Следователно се предполага,
08.08.2025 15:22

Израел трябва да преразгледа плана си за разширяване на военната операция в Газа, заяви Фон дер Лайен

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви днес, че Израел трябва да преразгледа плана си да установи контрол над град Газа, предаде Ройтерс.
08.08.2025 14:58

Новата операция в Газа е "смъртна присъда" за заложниците, предупредиха техни роднини

Новата операция в ивицата Газа, за която израелският кабинет взе решение, е "смъртна присъда" за заложниците, които остават в плен в палестинската територия, предупредиха техни роднини, цитирани от ДПА.
08.08.2025 13:56

Нидерландският министър на външните работи нарече операцията на Израел в Газа „погрешен ход“

Планът на Израел да засили интензивността на операциите си в Газа е „погрешен ход“, заяви нидерландският министър на външните работи Каспар Велдкамп, цитиран от Ройтерс.
08.08.2025 13:51

Германия спря военния износ за Израел и призова за прекратяване на огъня в Газа

Германското правителство няма да одобрява никакъв износ за Израел на военно оборудване, което може да бъде използвано в ивицата Газа, до второ нареждане, заяви канцлерът Фридрих Мерц в отговор на плана на Израел да разшири военните си операции в палестинската територия, предаде Ройтерс.
08.08.2025 12:02

ООН призова Израел да се откаже от плана си за установяване на военен контрол над ивицата Газа

Върховният комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк призова Израел незабавно да се откаже от плана си за установяване на пълен военен контрол над ивицата Газа, предаде Франс прес.
08.08.2025 11:56

Турция осъди остро разширяването на военната операция на Израел в Газа

Министерството на външните работи на Турция осъди остро разширяването на военната операция на Израел в Газа в позиция, публикувана на официалния сайт на институцията.  „Най-остро осъждаме достигането на нов етап на разрастващата се политика на

