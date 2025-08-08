Подробно търсене

Новата операция в Газа е "смъртна присъда" за заложниците, предупредиха техни роднини

Николай Станоев, Елена Инджева (стажант)
Комбинация от снимки на израелски заложници, държани от "Хамас" в ивицата Газа. Източник: Форумът на семействата на заложниците
Тел Авив,  
08.08.2025 14:58
 (БТА)
Новата операция в ивицата Газа, за която израелският кабинет взе решение днес, е "смъртна присъда" за заложниците, които остават в плен в палестинската територия, предупредиха техни роднини, цитирани от ДПА.

Форумът на семействата на заложниците каза, чe решението на израелския кабинет за операция в Газа е официално потвърждение, че заложниците ще бъдат изоставени, и ще доведе до "колосална катастрофа" за израелските войници и политическо ръководство. 

Според оценка на израелските власти в Газа остават 50 заложници, за 20 от които се смята, че са живи. 

Войната в ивицата бе предизвикана от нападението на палестинската ислямистка организация "Хамас" срещу Израел на 7 октомври 2023 г., при което бяха убити 1200 души, а 250 - отвлечени, припомня ДПА.

По данни на здравните власти в Газа, които са контролирани от "Хамас", повече от 60 000 палестинци са били убити от Израел от началото на конфликта.

Тази статистика не прави разграничение между цивилни и бойци, но е смятана за достоверна от ООН и други организации, посочва ДПА.

