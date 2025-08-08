Норвегия ще обяви другата седмица преглед на инвестициите на своя суверенен фонд в израелски компании, съобщи финансовият министър

Норвежкият суверенен фонд, най-големият в света с активи на стойност над 2 трилиона долара, ще обяви следващата седмица първите мерки по отношение на инвестициите си в Израел, съобщи финансовият министър Йенс Столтенберг (бивш генерален секретар на НАТО) на пресконференция, предаде Ройтерс.

Новината идва дни след като правителството нареди спешен етичен преглед на израелските активи на фонда заради опасения, свързани с войната в ивицата Газа и израелската окупация на Западния бряг.

"Очаквам, че ще бъдат предприети редица мерки във времето, но това, което може да се направи бързо, трябва да се направи бързо", каза Столтенберг, като подчерта, че не се предвижда масово изтегляне от всички израелски компании. "Ако го направим, това ще означава, че се оттегляме само защото те са израелски – а това не е подходът ни", уточни той.

Проверката бе инициирана след медийни публикации, според които фондът е придобил дялове в израелската компания "Бет Шемеш Енджинс" (Bet Shemesh Engines), която обслужва израелски бойни самолети и осигурява техническа поддръжка за въоръжените сили. Акциите са били купени чрез външен портфолио мениджър – практика, която сега също е под вътрешен преглед.

През 2023 г. фондът е закупил 1,3 на сто от акциите в "Бет Шемеш", като до края на 2024 г. делът му е достигнал 2,09 на сто – инвестиция, оценявана на 15,2 милиона долара.

Етичната комисия на фонда призна, че "Бет Шемеш Енджинс" е трябвало да бъде обект на разглеждане за евентуално изключване от портфолиото, но компанията до момента не е включена в списъците с рискови дружества, изготвени от ООН или самия фонд.

Към края на 2024 г. фондът е притежавал акции в 65 израелски компании на обща стойност 1,95 милиарда долара. В последната година е продал участията си в една енергийна и една телекомуникационна израелска компания, а в момента се разглежда възможността за изтегляне от пет израелски банки.

Въпреки призивите от страна на пропалестински активисти за цялостно изтегляне от израелския пазар, през юни норвежкият парламент отхвърли предложение за напълно излизане от компании, свързани с дейност в окупираните палестински територии.

Очаква се фондът да оповести първите конкретни мерки следващата седмица, като допълнителни действия може да последват на по-късен етап.