Норвежкият суверенен инвестиционен фонд отчита обща доходност от 5,7 на сто за първите шест месеца на годината

Норвежкият суверенен инвестиционен фонд – най-големият в света с активи за над 2 трилиона долара – е реализирал доходност от 5,7 на сто през първото полугодие, което се равнява на 698 милиарда норвежки крони (68,28 милиарда долара), съобщиха Си Ен Би Си и Ройтерс. Резултатът се дължи основно на високата възвръщаемост в сектора на финансовите акции, уточниха от фонда.

По отношение на инвестициите си в акции, които представляват 70,6 на сто от активите в края на юни, фондът отчете доходност от 6,7 на сто. Инвестициите му във фиксиран доход отбелязаха доходност от 3,3 на сто, докато инвестициите в недвижими имоти донесоха доходност от 4 на сто.

Нелистваните активи на фонда в инфраструктура за възобновяема енергия донесоха доходност от 9,4 на сто. Като цяло доходността на фонда беше с 5 базисни пункта по-ниска от доходността на бенчмарк индекса.

"Резултатът се дължи на добрата доходност на фондовия пазар, особено във финансовия сектор", заяви Николай Танген, главен изпълнителен директор на "Норгес банк инвестмънт мениджмънт" (Norges Bank Investment Management), управляващ Норвежкия суверенен инвестиционен фонд.

Скъпата норвежката крона натежа върху стойността на фонда през първото полугодие, тъй като поскъпна с около 11,5 на сто спрямо американския долар през отчетния период. Това допринесе за спад в стойността от 1 милиард крони (97,7 милиона долара), съобщи "Норгес банк инвестмънт мениджмънт".

Създаден през 90-те години на миналия век, за да инвестира приходите на страната от производството на петрол и газ на Норвегия, фондът в момента инвестира в повече от 8500 компании по целия свят. Притежавайки почти 1,5 на сто от всички листвани акции на компании в световен мащаб, той е най-големият инвеститор в света.

През първото тримесечие на годината фондът отчете загуба от 40 милиарда долара след разпродажба в технологичния сектор. Резултатите се публикуват ден, след като "Норгес банк инвестмънт мениджмънт" обяви, че ще продаде всичките си инвестиции в израелски компании, които не са в неговия индекс за акции, "възможно най-скоро" и прекратява всички договори с мениджъри на активи, управляващи неговите израелски инвестиции.

"Тези мерки бяха предприети в отговор на извънредни обстоятелства", каза Танген вчера, допълвайки, че "Ситуацията в Газа представлява сериозна хуманитарна криза. Инвестирали сме в компании, които работят в страна във война, а условията на Западния бряг и в Газа напоследък се влошиха. В отговор ще засилим допълнително нашата надлежна проверка".

По-рано Норвежкият суверенен фонд, обяви мерки по отношение на инвестициите си в Израел, след като правителството на страната нареди спешен етичен преглед на израелските активи на фонда, припомня Ройтерс.

Прегледът започна миналата седмица след медийни съобщения, че фондът е натрупал дял от малко над 2 на сто в израелска група за реактивни двигатели, която предоставя услуги на израелските въоръжени сили, включително поддръжка на изтребители.

Делът в компанията "Бет Шемеш Енджинс" (Bet Shemesh Engines), която обслужва израелски бойни самолети и осигурява техническа поддръжка за изралеската армия, вече е продаден, обяви фондът днес. Израелската корпорация не отговори на молбите на Ройтерс за коментар.

"Очакваме да се освободим от повече компании", обяви Николай Танген на днешна пресконференция.