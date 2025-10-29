Подробно търсене

Норвежкият суверенен фонд отчита печалба от почти 103 милиарда долара за третото тримесечие

Марин Милков
Норвежкият суверенен фонд отчита печалба от почти 103 милиарда долара за третото тримесечие
Норвежкият суверенен фонд отчита печалба от почти 103 милиарда долара за третото тримесечие
Снимка: AP/Markus Schreiber
Осло,  
29.10.2025 12:00
 (БТА)

Норвежкият суверенен инвестиционен фонд, най-големият в света с активи за над 2 трилиона долара, е реализирал възвръщаемост на инвестициите (доходност) от 5,8 на сто през третото тримесечие, което съответства на печалба от 1,03 трилиона норвежки крони (102,56 млрд. американски долара), съобщи институцията днес, цитирана от Ройтерс.

"Резултатът се дължи на силната доходност на фондовите пазари, особено в секторите на основните материали, телекомуникациите и финансите", заяви Тронд Гранде, заместник-изпълнителен директор на "Норгес банк инвестмънт мениджмънт" (Norges Bank Investment Management), управляващ Норвежкия суверенен инвестиционен фонд.

Възвръщаемостта на фонда е с 0,06 процентни пункта по-ниска от тази на бенчмарковия индекс.

Фондът държи 71,2 на сто от активите си в акции на световни компании, 26,6 на сто - в облигации, 1,8 на сто - в нетъргувани на борсата акции на компании за недвижими имоти и 0,4 на сто в книжа на компании за инфраструктура на възобновяема енергия, които не се лиснати на борсата.

/ЕС/

Свързани новини

12.08.2025 12:22

Норвежкият суверенен инвестиционен фонд отчита обща доходност от 5,7 на сто за първите шест месеца на годината

Норвежкият суверенен инвестиционен фонд, най-големият в света с активи на стойност над 2 трилиона долара, отчете обща доходност от 5,7 на сто през първото полугодие, или 698 милиарда норвежки крони (68,28 милиарда долара), позовавайки се на висока
11.08.2025 18:29

Норвежкият суверенен инвестиционен фонд прекратява договорите за управление на активи с Израел

Норвежкият суверенен инвестиционен фонд, най-големият в света с активи на стойност над 2 трилиона долара, обяви днес, че прекратява всички договори с мениджъри на активи, управляващи неговите израелски инвестиции, предаде Ройтерс. Фондът съобщи
05.08.2025 19:16

Норвежкото правителство преразглежда инвестициите на суверенния фонд на страната в Израел

Норвежкото правителство обяви днес, че е разпоредило да се направи проверка на портфолиото на суверенния инвестиционен фонд на Норвегия, за да се гарантира, че израелските компании, допринасящи за окупацията на Западния бряг или войната в ивицата
20.03.2025 11:10

Норвежкият суверенен фонд инвестира 1 милиард долара в две компании за недвижими имоти

Норвежкият суверенен инвестиционен фонд е закупил дялове в компаниите за инвестиции и развитие на недвижими имоти "Шафтсбъри Кепитъл" (Shaftesbury Capital) "Акса Лайстайл Хаузинг" (AXA Lifestyle Housing) на обща стойност 1 милиард долара, предаде
29.01.2025 13:42

Норвежкият суверенен фонд с рекордна печалба от 214 милиарда евро през 2024 г.

Норвежкият суверенен инвестиционен фонд, един от най-големите инвеститори в света, отчете печалба в размер на 2,5 трилиона норвежки крони (214 милиарда евро) за 2024 г., предаде Франс прес. Това е най-голямата възвръщаемост в историята на Глобалния
22.10.2024 14:50

Норвежкият суверенен фонд с печалба от над 76 милиарда долара през третото тримесечие на годината

Норвежкият суверенен инвестиционен фонд, с активи за на 1,8 трилиона долара и един от най-големите инвеститори в света, регистрира днес печалба в размер на 835 милиарда крони (76,41 милиарда долара) през третото тримесечие, след като спада на

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 12:13 на 29.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация