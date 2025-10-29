Норвежкият суверенен фонд отчита печалба от почти 103 милиарда долара за третото тримесечие

Норвежкият суверенен инвестиционен фонд, най-големият в света с активи за над 2 трилиона долара, е реализирал възвръщаемост на инвестициите (доходност) от 5,8 на сто през третото тримесечие, което съответства на печалба от 1,03 трилиона норвежки крони (102,56 млрд. американски долара), съобщи институцията днес, цитирана от Ройтерс.

"Резултатът се дължи на силната доходност на фондовите пазари, особено в секторите на основните материали, телекомуникациите и финансите", заяви Тронд Гранде, заместник-изпълнителен директор на "Норгес банк инвестмънт мениджмънт" (Norges Bank Investment Management), управляващ Норвежкия суверенен инвестиционен фонд.

Възвръщаемостта на фонда е с 0,06 процентни пункта по-ниска от тази на бенчмарковия индекс.

Фондът държи 71,2 на сто от активите си в акции на световни компании, 26,6 на сто - в облигации, 1,8 на сто - в нетъргувани на борсата акции на компании за недвижими имоти и 0,4 на сто в книжа на компании за инфраструктура на възобновяема енергия, които не се лиснати на борсата.