Под постоянно наблюдение са съоръженията на „Напоителни системи” в областите Благоевград и Кюстендил

Ивона Величкова
Снимка: Кореспондент на БТА в Перник Милен Миланов, архив
София,  
22.11.2025 16:13
Във връзка с обилните валежи от дъжд на територията на област Благоевград, служители на „Напоителни системи” ЕАД извършват постоянен контрол и наблюдение на участъците на река Места, които се стопанисват от дружеството. Констатирано е преливане на вода от река Места в община Хаджидимово, но няма опасност от заливане на населените места и инфраструктура, съобщиха от Министерството на земеделието и храните.

Осигурен е и денонощен обход на всички язовирни съоръжения, други корекции на реки и предпазни диги в цялата област.

Както БТА съобщи, през изминалото денонощие нивата на голяма част от наблюдаваните реки в Западнобеломорския басейн са се повишили краткотрайно. По отчетените данни изменението на речните нива в басейна при водосбора на река Места варира от минус 58 см до плюс 11 см, а при водосбора на река Струма - от минус 23 см до плюс 31 см. Водните количества в реките са около и над праговете за средни води, както и около праговете за високи води.

Свързани новини

22.11.2025 12:10

Екип на Аварийно звено-Петрич и служители на общината почистват основните пътни артерии в Петрич от наноси

Екип на Аварийно звено-Петрич и служители на общината почистват основните пътни артерии в Петрич от наноси. Това съобщи на БТА главният инженер на Община Петрич Николай Попов. В момента екипите работят по улиците "Христо Чернопеев", "Ел тепе",
22.11.2025 12:07

През изминалото денонощие нивата на голяма част от наблюдаваните реки в Западнобеломорския басейн са се повишили краткотрайно

През изминалото денонощие нивата на голяма част от наблюдаваните реки в Западнобеломорския басейн са се повишили краткотрайно. Това съобщават на официалната интернет страница на областната администрация в Благоевград. По отчетените данни изменението
22.11.2025 11:15

Ситуацията в община Петрич се нормализира след падналия проливен дъжд

 Ситуацията в община Петрич се нормализира след падналия проливен дъжд, съобщи главен инспектор Стоян Тилев, началник на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РСПБЗН) в Петрич. Той добави, че през последните 24 часа е имало
21.11.2025 23:51

Река Язо е излязла от коритото си, екипи работят на терен, съобщиха от Община Разлог

Екипи на Община Разлог, пожарната служба и органи на МВР работят на терен във връзка с проливния дъжд и излизането на река Язо от коритото ѝ, съобщиха от пресцентъра на Община Разлог.

