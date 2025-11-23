Регистрирани са няколко нарушения в изборния процес в босненската Република Сръбска, съобщи неправителствената организация “Под лупа”

Неправителствената организация “Под лупа” (Pod lupom) съобщи на сайта си днес, че изборният ден за предсрочните президентски избори в босненската Република Сръбска върви спокойно, като са регистрирани няколко нарушения на процедурите и изборния закон в Босна и Херцеговина.

До 9 ч. местно (10 ч. българско) време “Под лупа” е забелязала десет тежки нарушения на изборния процес, като са регистрирани четири нарушения на предизборното мълчание, два случая на забрана за наблюдение на изборния процес, два случая на липса на изборни материали в избирателни секции, един случай на незаконно обявяване на резултати от проучване на общественото мнение и един случай на натиск над избиратели.

Регистрирани са и случаи на "пропагандни материали в близост до избирателна секция, индикации за търговия с места на членове от избирателни комисии и некоректно изписване на имена на членове на избирателни комисии".

Организацията е ангажирала близо 400 наблюдатели от неправителствени организации, които ще наблюдават изборния процес през целия ден в почти всяка избирателна секция в Република Сръбска. Те ще наблюдават процеса на гласуване, затваряне на секциите, преброяването на гласовете, запечатването на изборните материали, както и избирателната активност.

Съобщава се, че наблюдателите за населените места Теслич и Петрово не са успели да стигнат до секциите в началото на изборния ден заради проблем с достъпа или забрана за наблюдение на изборния процес. Случаите със забрана за наблюдение към момента са разрешени и достъпът на наблюдателите е осигурен.

Точно в 7 ч., когато започна изборният ден, са били отворени 92,6 процента от избирателните секции, между 7:01 и 7:15 ч. са отворили 6,5 процента, а 0,9 процента от секциите са отворили със закъснение до 8 ч. Най-малко в една избирателна секция днес няма да е възможно гласуването заради натрупалия вчера сняг.

Предсрочните избори за президент на Република Сръбска бяха свикани, след като мандатът на бившия президент Милорад Додик беше прекратен след окончателно съдебно решение, което го осъди на една година затвор и шестгодишна забрана за заемане на публична длъжност заради неспазване на решенията на Върховния представител на международната общност в Босна и Херцеговина.

Шестима кандидати се борят днес за президентския пост, като водещите претенденти са Синиша Каран от управляващия Съюз на независимите социалдемократи (СНСД) и Бранко Блануша, издигнат от опозиционната Сръбска демократическа партия (СДС) и подкрепен от мнозинството опозиционни партии, които гласуваха днес в Баня Лука. Другите четирима кандидати са Никола Лазаревич, председател на “Екологичната партия на Република Сръбска”, Драган Джоканович, предложен от “Съюз за нова политика”, както и двама независими кандидати – Славко Драгичевич и Игор Гашевич.

Според Дейтънското мирно споразумение, сложило край на войната в Босна (1992-1995 година), страната е разделена на две полуавтономни части – Република Сръбска, населена предимно с босненски сърби, и мюсюлманско-хърватската Федерация Босна и Херцеговина, където живеят босненски мюсюлмани (бошняци) и босненски хървати. Всяка част има собствено правителство, парламент и полиция, но двете са свързани чрез общи институции на държавно равнище, включително съдебна система, армия, служби за сигурност и данъчна администрация. В Дейтънското споразумение се урежда и ролята на Върховния представител на международната общност, който има широки правомощия, включително да налага закони и да уволнява официални длъжностни лица.