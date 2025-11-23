Подробно търсене

Добруджа и Локомотив Пловдив завършиха наравно в среща от 16-ия кръг на efbet Лига

Ива Кръстева
снимка: Боян Ботев/БТА (архив)
Добрич,  
23.11.2025 13:53
 (БТА) 
Първенство на България по футбол, срещи от 16-ия кръг на efbet Лига:

Добруджа - Локомотив Пловдив - 1:1 (0:1)
голмайстор: 0:1 Димитър Илиев 41 дузпа, 1:1 Ивайло Михайлов 65

по-късно днес:
Септември София - Лудогорец
Монтана - Левски

от събота:
ЦСКА - Ботев Пловдив  - 2:1 (0:1)
голмайстори: 0:1 Армстронг Око-Флекс 6, 1:1 Леандро Годой 72, 2:1 Леандро Годой 90+3
* пропусната дузпа: Йоанис Питас (ЦСКА) 71

Арда Кърджали - ЦСКА 1948       - 3:0 (2:0)
голмайстори: 1:0 Ивелин Попов 31, 2:0 Бирсент Карагарен 43, 3:0 Антонио Вутов 90+5

Черно море - Локомотив София    - 0:1 (0:1)
Голмайстор: Райън Бидунга 19

в понеделник:
Ботев Враца - Славия

от петък:
Берое Стара Загора - Спартак Варна - 0:0
червен картон: Хуан Пабло Саломони (Берое, 44-ата минута)

временно класиране:
 1. Левски                  15 11 2 2  28:8   35 точки
 2. ЦСКА 1948               16  9 3 4  25:18  30 
 3. Локомотив (Пловдив)     16  7 7 2  19:18  28
 4. Черно море              16  7 6 3  20:11  27
 5. ЦСКА (София)            16  6 7 3  21:13  25
 6. Лудогорец               14  6 6 2  24:12  24 
 7. Ботев (Враца)           15  5 6 4  13:13  21 
 8. Локомотив (София)       16  4 7 5  16:15  19
 9. Арда (Кърджали)         16  5 4 7  18:19  19
10. Славия                  15  4 6 5  16:19  18 
10. Спартак (Варна)         16  3 8 5  17:21  17
11. Ботев (Пловдив)         16  5 2 9  21:25  17 
13. Берое (Стара Загора)    15  3 6 6  14:24  15
14. Септември (София)       15  4 2 9  18:28  14 
15. Монтана                 15  3 4 8  12:26  13 
16. Добруджа 1919 (Добрич)  16  3 2 11 12:24  11

/ИК/

23.11.2025 14:21

Старши треньорът на Добруджа Атанас Атанасов: „Нашата цел беше са спечелим пълния актив от точки - не успяхме“

„Направихме и други индивидуални грешки, непринудени грешки. Губим мачове от индивидуални грешки, които не ги отдавам на напрежение, а на неумение или неувереност в играчите. Надяваме се, че с мачовете и рутината ще изчистим. Имаме един-два мача, в които не сме допуснали такива грешки, и ги взимаме с лекота“, завърши наставникът.
23.11.2025 14:14

Наставникът на Локомотив Пловдив Душан Косич: „Генерално трябва да бъдем щастливи от точката, но очаквах повече“

Старши треньорът на Локомотив Пловдив Душан Косич заяви, че тимът му трябва да подобри представянето си след равенството 1:1 срещу Добруджа в двубой от 16-ия кръг на футболната Първа лига

Към 14:50 на 23.11.2025 Новините от днес

