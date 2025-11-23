Добруджа и Локомотив Пловдив завършиха наравно в среща от 16-ия кръг на efbet Лига

„Направихме и други индивидуални грешки, непринудени грешки. Губим мачове от индивидуални грешки, които не ги отдавам на напрежение, а на неумение или неувереност в играчите. Надяваме се, че с мачовете и рутината ще изчистим. Имаме един-два мача, в които не сме допуснали такива грешки, и ги взимаме с лекота“, завърши наставникът.