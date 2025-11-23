Добруджа и Локомотив Пловдив завършиха наравно в среща от 16-ия кръг на efbet Лига

Първенство на България по футбол, срещи от 16-ия кръг на efbet Лига:
Добруджа - Локомотив Пловдив - 1:1 (0:1)
голмайстор: 0:1 Димитър Илиев 41 дузпа, 1:1 Ивайло Михайлов 65
по-късно днес:
Септември София - Лудогорец
Монтана - Левски
от събота:
ЦСКА - Ботев Пловдив - 2:1 (0:1)
голмайстори: 0:1 Армстронг Око-Флекс 6, 1:1 Леандро Годой 72, 2:1 Леандро Годой 90+3
* пропусната дузпа: Йоанис Питас (ЦСКА) 71
Арда Кърджали - ЦСКА 1948 - 3:0 (2:0)
голмайстори: 1:0 Ивелин Попов 31, 2:0 Бирсент Карагарен 43, 3:0 Антонио Вутов 90+5
Черно море - Локомотив София - 0:1 (0:1)
Голмайстор: Райън Бидунга 19
в понеделник:
Ботев Враца - Славия
от петък:
Берое Стара Загора - Спартак Варна - 0:0
червен картон: Хуан Пабло Саломони (Берое, 44-ата минута)
временно класиране:
1. Левски 15 11 2 2 28:8 35 точки
2. ЦСКА 1948 16 9 3 4 25:18 30
3. Локомотив (Пловдив) 16 7 7 2 19:18 28
4. Черно море 16 7 6 3 20:11 27
5. ЦСКА (София) 16 6 7 3 21:13 25
6. Лудогорец 14 6 6 2 24:12 24
7. Ботев (Враца) 15 5 6 4 13:13 21
8. Локомотив (София) 16 4 7 5 16:15 19
9. Арда (Кърджали) 16 5 4 7 18:19 19
10. Славия 15 4 6 5 16:19 18
10. Спартак (Варна) 16 3 8 5 17:21 17
11. Ботев (Пловдив) 16 5 2 9 21:25 17
13. Берое (Стара Загора) 15 3 6 6 14:24 15
14. Септември (София) 15 4 2 9 18:28 14
15. Монтана 15 3 4 8 12:26 13
16. Добруджа 1919 (Добрич) 16 3 2 11 12:24 11
