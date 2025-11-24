Американски и украински представители обсъждат възможно пътуване на Зеленски до Вашингтон, предаде Ройтерс

Американски и украински представители обсъждат потенциално пътуване на украинския президент Володимир Зеленски до Вашингтон тази седмица, за да обсъди с американския президент Доналд Тръмп мирния план за прекратяване на войната, предаде агенция Ройтерс, като се позова на източници, запознати с темата.

Единият от източниците каза, че основната цел е Тръмп и Зеленски да обсъдят най-деликатните въпроси, включени в американското предложение, като този за териториите.

Източникът каза, че засега няма потвърдена дата за визитата.

Украински, американски и европейски представители се събраха вчера в Женева, за да обсъдят американския план за прекратяване на войната в Украйна. По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че украинският президент Володимир Зеленски има срок до четвъртък да одобри мирния план от 28 точки, който призовава Украйна да отстъпи територия, да приеме ограничения върху военните си сили и да се откаже от амбициите си да се присъедини към НАТО.

Европейските сили - Великобритания, Франция и Германия, представиха в Женева изменена версия на американския план, според документ, видян от Ройтерс.

Контрапредложението е базирано на плана на САЩ, като го проследява и предлага промени в него точка по точка.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви във вечерното си видеообръщение снощи, че има сигнали, че екипът на президента на САЩ Доналд Тръмп „ни чува“, предаде агенция Ройтерс.