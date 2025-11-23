Зеленски: Има сигнали, че екипът на Тръмп „ни чува“

Президентът на Украйна Володимир Зеленски оцени водения диалог с представители на САЩ и посочи, че има сигнали, че екипът на президента на САЩ Доналд Тръмп „ни чува“, предаде агенция Ройтерс.

„Днес разговорите в Швейцария продължават. Екипите ще работят практически през нощта и ще има още новини“, каза Зеленски в своето вечерно видеообръщение.

Украински, американски и европейски официални лица се събраха днес в Женева, за да обсъдят проекта на американския план за прекратяване на войната в Украйна.

„Важно е, че има разговор с американските представители и има сигнали, че екипът на президента Тръмп ни чува“, каза Зеленски, цитиран от Ройтерс.

По-рано днес украинският президент заяви, че Украйна е благодарна на САЩ за помощта, след като Тръмп каза, че лидерите на Украйна са показали „нулева благодарност“ за американската помощ.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви по-рано през деня след среща с украинската делегация в Женева, че е постигнал добър прогрес по време на преговорите около предложения от Вашингтон план от 28 точки за прекратяване на войната в Украйна.