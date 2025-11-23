Лукас Петков с гол и силен мач за Елферсберг в германската Втора Бундеслига

Българският нападател Лукас Петков вкара много красив гол за тима си Елферсберг, който спечели с 3:2 при гостуването си на Карлсруе в 13-ия кръг на Втора Бундеслига. Петков се разписа в 66-ата минута, когато направи резултата 2:1 за своя тим и вече има две попадения от началото на годината на клубно ниво.

В оспорван двубой, 3-ият в класирането Елферсберг в крайна сметка спечели благодарение на гол в последната минута на Феликс Кайдел. Гостите доминираха през по-голямата част от мача, но пропуснаха редица шансове, което позволи на Карлсруе да изравни два пъти.

Гостите от провинция Саарланд се оттеглиха на почивката с аванс от 1:0 благодарение на гол на Юнес Ебнуталиб, който го изведе начело в класацията на голмайсторите. Ако имаше повече късмет и прецизност, той можеше да завърши срещата с четири или пет гола дори, но направи някои наистина необясними пропуски.

След почивката резервата Роко Шимич изравни, преди Лукас Петков да даде отново преднина на Елферсберг. Шимич изравни за втори път в края на мача, но Кайдел донесе на гостите заслужените три точки в последната минута.

Лукас Петков игра пълни 90 минути и беше оценен със 7.6 – вторият най-висок рейтинг в тима им. Той имаше заслуга и за третото попадение на тима си, след като проби от ляво и пусна топката към точката за изпълнение на дузпа. Там Лука Шнелбахер я насочи към далечната греда, откъдето Феликс Кайдел я прати в мрежата на вратаря Ханс-Кристиян Бернат, познат на българската публика от престоя си в Ботев (Пловдив).

Друг български футболист – защитникът Фабиан Нюрнбергер се появи за Дармщат в 76-ата минута като смяна, а отборът им спечели с 4:2 на свой терен срещу Гройтер Фюрт.

Падерборн води в класирането на Втора Бундеслига с 29 точки, пред Шалке’04 с 28, Елферсберг с 26, Дармщат с 25 и други. Първите два отбора в крайното класиране печелят промоция за германския футболен елит, а 3-ият играе бараж с 16-ия от по-високото ниво.