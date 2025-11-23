Волейболният Левски победи Берое като гост в мъжкото волейболното първенство и нанесе първа загуба на старозагорци

Подробно търсене

Кореспондент на БТА в Стара Загора Емил Димов
снимка: Кореспондент на БТА в Стара Загора Емил Димов (ЛФ)
Стара Загора,  
23.11.2025 21:46
 (БТА)

Шампионът Левски се наложи над Берое с 3:2 (24:26, 25:19, 17:25, 25:23, 15:8) като гост в среща от петия кръг на волейболното първенство на България при мъжете, играна в старозагорската зала „Иван Вазов“. Така Берое допусна първа загуба в шампионата след три поредни победи, а Левски София е с четири победи и една загуба от началото на сезона.

Двубоят започна с два аса на Тодор Скримов и серия от 3 безответни точки за Левски. Тази преднина се запази до 18:15, когато гостите поведоха с 5 точки разлика – 20:15. При сервиси на Рангел Витеков, неуспешни атаки за Левски и точка от Иван Латунов домакините успяха да изравнят, преди решителните разигравания на първия гейм – 21:21.  След продължително разиграване Скримов най-сетне реализира за гостите и прекъсна серията. Геймболът за гостите дойде при 24:23 и сервис на Тодор Скримов, но Мечкаров изравни. Гордан Люцканов сбърка при атаката за Левски и след нова негова грешка Берое спечели първата част с 26:24.

Във втория гейм Левски реализира 5 последователни точки и поведе със 7:2. В средата на тази част Берое се доближи на 2 точки до съперника, които се запазиха до 21:19. Скримов реализира, а след това отбеляза и два последователни аса, за да изравни геймовете след 25:19.

Успешни блокади на Мартин Мечкаров и Бранислав Ханушек, както и 3 поредни аса на Спас Байрев дадоха предина на Берое за 7:2 в третата част. След това геймът продължи с игра точка за точка, а старозагорци увеличиха своя аванс за 15:7 при сервис на Шекерджиев.  Домакините не изпуснаха инициативата и в крайна сметка затвориха този гейм с 25:17, като дръпнаха с 2:1.

Левски успя да поведе в резултата с 9:2 след нови два аса на Тодор Скримов и безгрешна атака в началото на четвъртия гейм. Берое постепенно намали изоставането си до само 1 точка при 20:19. Три поредни точки обаче отново дадоха аванс за гостите, а геймболът дойде при 24:22. Петьо Иванов сбърка от сервис, а след това и Рангел Витеков прати топката в аут, което изравни геймовете и срещата се реши с тайбрек.

В него размяната на игралните полета дойде при 8:6 в полза на волейболистите на Левски, които след това успяха да отворят 6 точки разлика след грешки на Берое – 13:7. Шампионите взеха победата след 15:8 и крайното 3:2 гейма.

Най-резултатен за Берое бе Мартин Мечкаров, който реализира 15 точки, а за Левски София Юлиан Вайзиг завърши с 19 точки.

В следващия кръг от първенството Левски почива, а Берое гостува на Пирин в Разлог. Срещата е насрочена за 26 ноември от 19 часа.

Мачове от петия кръг на мъжкото волейболно първенство на България:

Берое 2016 - Левски София - 2:3 (26:24, 19:25, 25:17, 23:25, 8:15)

от събота:
Локомотив Авиа Пловдив - Дунав - 3:0 (25:19, 25:15, 25:17)

от петък:
Славия - ЦСКА               - 0:3 (22:25, 14:25, 13:25)
Монтана - Пирин             - 3:2 (28:30, 24:26, 27:25, 25:17)
Дея спорт - Нефтохимик 2010 - 3:2 (25:14, 25:23, 16:25, 22:25, 15:11)

временно класиране:
 1. Локомотив Авиа 	4   4	0   12:2    11 точки
 2. Нефтохимик 2010	4   4	0   12:3    11
 3. Левски София	5   4	1   12:6    11
 4. ЦСКА	        5   3	2   13:7    11
 5. Берое 2016	        4   3	1   11:7    9
 6. Монтана	        5   3	2   11:11   7
 7. Пирин	        5   2	3    9:11   6
 8. Дея спорт Бургас	5   1	4    7:14   4
 9. Славия	        4   1	3    3:11   2
10. Черно море	        4   0	4    5:12   2
11. Дунав	        5   0	5    4:15   1

.

/КМ/

В допълнение

Към 23:05 на 23.11.2025 Новините от днес

