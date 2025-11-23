Волейболният Левски победи Берое като гост в мъжкото волейболното първенство и нанесе първа загуба на старозагорци

Шампионът Левски се наложи над Берое с 3:2 (24:26, 25:19, 17:25, 25:23, 15:8) като гост в среща от петия кръг на волейболното първенство на България при мъжете, играна в старозагорската зала „Иван Вазов“. Така Берое допусна първа загуба в шампионата след три поредни победи, а Левски София е с четири победи и една загуба от началото на сезона.

Двубоят започна с два аса на Тодор Скримов и серия от 3 безответни точки за Левски. Тази преднина се запази до 18:15, когато гостите поведоха с 5 точки разлика – 20:15. При сервиси на Рангел Витеков, неуспешни атаки за Левски и точка от Иван Латунов домакините успяха да изравнят, преди решителните разигравания на първия гейм – 21:21. След продължително разиграване Скримов най-сетне реализира за гостите и прекъсна серията. Геймболът за гостите дойде при 24:23 и сервис на Тодор Скримов, но Мечкаров изравни. Гордан Люцканов сбърка при атаката за Левски и след нова негова грешка Берое спечели първата част с 26:24.

Във втория гейм Левски реализира 5 последователни точки и поведе със 7:2. В средата на тази част Берое се доближи на 2 точки до съперника, които се запазиха до 21:19. Скримов реализира, а след това отбеляза и два последователни аса, за да изравни геймовете след 25:19.

Успешни блокади на Мартин Мечкаров и Бранислав Ханушек, както и 3 поредни аса на Спас Байрев дадоха предина на Берое за 7:2 в третата част. След това геймът продължи с игра точка за точка, а старозагорци увеличиха своя аванс за 15:7 при сервис на Шекерджиев. Домакините не изпуснаха инициативата и в крайна сметка затвориха този гейм с 25:17, като дръпнаха с 2:1.

Левски успя да поведе в резултата с 9:2 след нови два аса на Тодор Скримов и безгрешна атака в началото на четвъртия гейм. Берое постепенно намали изоставането си до само 1 точка при 20:19. Три поредни точки обаче отново дадоха аванс за гостите, а геймболът дойде при 24:22. Петьо Иванов сбърка от сервис, а след това и Рангел Витеков прати топката в аут, което изравни геймовете и срещата се реши с тайбрек.

В него размяната на игралните полета дойде при 8:6 в полза на волейболистите на Левски, които след това успяха да отворят 6 точки разлика след грешки на Берое – 13:7. Шампионите взеха победата след 15:8 и крайното 3:2 гейма.

Най-резултатен за Берое бе Мартин Мечкаров, който реализира 15 точки, а за Левски София Юлиан Вайзиг завърши с 19 точки.

В следващия кръг от първенството Левски почива, а Берое гостува на Пирин в Разлог. Срещата е насрочена за 26 ноември от 19 часа.

Мачове от петия кръг на мъжкото волейболно първенство на България: Берое 2016 - Левски София - 2:3 (26:24, 19:25, 25:17, 23:25, 8:15) от събота: Локомотив Авиа Пловдив - Дунав - 3:0 (25:19, 25:15, 25:17) от петък: Славия - ЦСКА - 0:3 (22:25, 14:25, 13:25) Монтана - Пирин - 3:2 (28:30, 24:26, 27:25, 25:17) Дея спорт - Нефтохимик 2010 - 3:2 (25:14, 25:23, 16:25, 22:25, 15:11) временно класиране: 1. Локомотив Авиа 4 4 0 12:2 11 точки 2. Нефтохимик 2010 4 4 0 12:3 11 3. Левски София 5 4 1 12:6 11 4. ЦСКА 5 3 2 13:7 11 5. Берое 2016 4 3 1 11:7 9 6. Монтана 5 3 2 11:11 7 7. Пирин 5 2 3 9:11 6 8. Дея спорт Бургас 5 1 4 7:14 4 9. Славия 4 1 3 3:11 2 10. Черно море 4 0 4 5:12 2 11. Дунав 5 0 5 4:15 1

