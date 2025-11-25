Подробно търсене

Уилиам Чолов продължава на Европейското първенство по бокс в Унгария

Асен Даскалов
снимка: Цветомир Петров/БТА
Будапеща,  
25.11.2025 19:39
 (БТА)

Уилиам Чолов записа трудна победа на Европейското първенство по бокс за мъже в Будапеща. В категория до 80 килограма националът на България се пребори за място на четвъртфиналите в унгарската столица. Той показа характер и воля, за да преодолее коравия представител на Гърция Михаил Цамалидис.

Чолов се поздрави с успех с 3:2 съдийски гласа. Двамата си размениха надмощие в първите рундове, като българинът започна добре срещата, но съперникът му изравни играта. Всичко се реши в третия рунд, който обаче Чолов спечели убедително във всички съдийски карти. 

За място на полуфиналите и минимум бронз Уилиам Чолов ще срещне Халил Мохамед (Турция). Двубоят ще се играе в сряда.

/ГК/

