Сдружение „Движение на просветителите" ще представи изложба „Докосване до безкрая" на 1 декември. Експозицията ще бъде официално представена от 17.30 ч. в централната сграда на Българската търговско-промишлена палата (БТПП), съобщават от сдружението „Движение на просветителите".

Те посочват, че експозицията представя творби на автори от националните инициативи на сдружението - „Долината на тракийските царе в ЮНЕСКО", "Светият път в картини" и проект „Вековни традиции".

Гости на събитието се очаква да бъдат председателят на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов, председателят на „Българска асоциация – Труд, Здраве, Безопасност“ - Борил Ташев.

