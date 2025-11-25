КНА: Насърчаването на равенството между половете е централен приоритет на кипърското председателство на ЕС, каза цитирайки кипърският комисар Христодулу

Предотвратяването и борбата с онлайн насилието срещу момичета и насърчаването на равенството между половете в по-широк смисъл са ключови приоритети на кипърското правителство и централен приоритет на предстоящото кипърско председателство на Съвета на Европейския съюз чрез действия, които ще засилят европейската програма за справяне с това явление, предаде за БТА кипърската агенция КНА, цитирайки комисаря по въпросите на равенството между половете Джози Христодулу.

В писмено изявление по случай Международния ден за елиминиране на насилието срещу жените, Христодулу каза, че защитата на жените и момичетата в дигиталното пространство изисква ефективно сътрудничество със социалните медийни платформи и укрепване на дигиталната грамотност на всички нива.

Тя добави, че създаването на сигурна дигитална среда е колективна отговорност, включваща институции, технологични компании, образователни структури и всеки член на нашето общество.

Христодулу отбеляза, че в дигиталната среда, която вече е неразделна част от ежедневието, жените и момичетата са изложени на нови форми на насилие, основано на пола: от онлайн сексизъм и сплашване, заплахи и сексистко нарочване, до разпространение на лични материали без съгласие, следене, тормоз и атаки срещу професионалното и публичното им присъствие.

Комисарят отбеляза също, че тези форми на насилие не са по-малко сериозни заради това, че се случват в дигиталното пространство, те имат реални, вредни последици за живота, психичното здраве и безопасността на жените и момичетата.

