ЕФЕ: Колумбийският президент обвини ЦРУ в разпространение на фалшиви доклади, свързващи правителството му с марксистка групировка

Колумбийският президент Густаво Петро обвини Централното разузнавателно управление (ЦРУ) на САЩ, че стои зад това, което той нарече „фалшиви доклади“, свързващи армейски генерал и служител на колумбийското разузнаване с марксистката партизанска групировка Революционни въоръжени сили на Колумбия (ФАРК), твърдейки, че това е опит за дискредитиране на правителството му, предаде испанската новинарска агенция ЕФЕ.

В публикация в „Екс“ Петро определи като неверни докладите на разузнаването, цитиращи предполагаеми връзки на армейския генерал Хуан Мигел Уертас и служителя на Националната дирекция по разузнаване на Колумбия (DNI) Уилмар Мехия с „Генерален щаб на блоковете и фронтовете“, мрежа от фракции, наследили ФАРК.

Това, което Петро описва като доклади на разузнаването, всъщност са комуникации между лидера на „Генерален щаб на блоковете и фронтовете“ Александер Диас, и други партизани, открити на лаптопи, мобилни телефони и ЮЕсБи устройства, иззети от партизански командири.

В имейл, публикуван от местна телевизия, Диас инструктира подчинен да се срещне с армейски генерал, за да обсъдят бизнес отношения. Генералът е идентифициран като Хуан Мигел Уертас, който беше отстранен от активна служба през 2021 г. и възстановен от Петро тази година.

„Източникът на журналиста е ЦРУ, което има навика да изгражда мрежи, за да влияе на общественото мнение според интересите на своето правителство по целия свят“, написа Петро в социалната платформа.

Според разследването, Уертас, сега началник на Командването на личния състав на армията, е предлагал защита на партизани, както и създаването на фиктивна охранителна компания, чрез която да получат достъп до бронирани машини и законно притежавани оръжия.

В друго съобщение се споменава Уилмар Мехия, завършил физическо възпитание, и присъединил се към DNI по време на администрацията на Петро поради близостта си с президента.

Петро повтори обвинението си, че „престъпни банди в армията, водени от високопоставени офицери“, манипулират доклади, за да отстранят от пътя онези, които заплашват интересите им. Той добави, че ЦРУ също допуска тези грешки, тъй като не му е известно големият трафик на наркотици да прониква в политическата власт на нацията.

„Срещнах се с ЦРУ, за да получа доклади от корумпирани служители, на които обърнах внимание, като същевременно бях предпазлив относно истинността на информацията. Журналистът не прави това, а това е негова отговорност“, добави Петро.

Колумбийският президент заяви, че правителството му е блокирало подкупи в размер на милиарди песос и е преустановило сделки, за които той твърди, че са финансирали паравоенни групировки.

Въпреки противоречията, Петро каза, че не е наредил на ЦРУ да напусне Колумбия, заявявайки, че чака Вашингтон ще осъзнае, че докладите, които получава, идват от същия апарат за трафик на наркотици, който се стреми да разруши отношенията между двете страни.

Той не отговори на твърденията, включени и в разследването, че лидери на ФАРК са подкрепяли президентската му кампания през 2022 г.

Разследването цитира разговор с участието на Нестор Грегорио Вера, известен като Иван Мордиско, лидер на „Централен генерален щаб“, ръководен орган на фракции, наследници на ФАРК, които отказват да се разоръжат, в който партизаните обсъждат предполагаема подкрепа, предоставяна чрез сегашния вицепрезидент Франсия Маркес.

Маркес категорично отрече обвинението, заявявайки, че няма надеждни доказателства за такава помощ.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ЕФЕ)