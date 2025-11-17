Подробно търсене

Валерия Динкова
Американският президент Доналд Тръмп говори от Овалния кабинет в Белия дом. Снимка: AP Photo/Evan Vucci
Вашингтон,  
17.11.2025 23:34
 (БТА)

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че подкрепя предприемането на по-агресивни действия срещу наркокартелите и производството на наркотици в Мексико и Колумбия, но не обяви пряка военна намеса на САЩ в двете страни, предаде Ройтерс.

Тръмп засили кампанията си срещу трафика на наркотици по море, като разреши по-мощни операции и даде на американските сили разширени правомощия да обезвреждат или потапят плавателни съдове, за които има подозрения, че пренасят наркотици.

Запитан по време на събитие в Овалния кабинет дали ще подкрепи подобни наземни удари в Мексико, за да спре трафика на наркотици, американският президент отговори“ „За мен е добре — каквото и да трябва да направим, за да спрем наркотиците“.

 По-късно той повдигна възможността да се насочи към кокаиновите лаборатории в Колумбия.

„Бих ли унищожил тези фабрики? Бих се гордял лично да го направя“, каза Тръмп. „Не казвам, че ще го направя, но бих се гордял да го направя, защото ще спасим милиони животи“, добави той.

Тръмп повтори и възможността да осъществи контакт с венецуелския си колега Николас Мадуро, въпреки военните операции на САЩ в Карибско море.

„В даден момент ще разговарям с него“, заяви американският президент в отговор на журналистически въпрос дали планира подобен контакт. „Да, бих преговарял с него вероятно. Аз говоря с всеки“, добави Тръмп.

Той обаче не изключи възможността за провеждане на сухопътна военна операция във Венецуела. „Нищо не изключвам, трябва да решим въпроса с Венецуела“, подчерта Тръмп.

Към 04:52 на 18.11.2025 Новините от днес

