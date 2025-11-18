Подробно търсене

Мадуро отговори на Тръмп, че е готов да се срещне с него „на четири очи“

Валерия Динкова
Мадуро отговори на Тръмп, че е готов да се срещне с него „на четири очи“
Мадуро отговори на Тръмп, че е готов да се срещне с него „на четири очи“
Президентът на Венецуела Николас Мадуро. Снимка: АP Photo/Ariana Cubillos
Каракас,  
18.11.2025 03:39
 (БТА)

Венецуелският президент Николас Мадуро снощи заяви, че е готов да проведе разговор „на четири очи“ с американския си колега Доналд Тръмп, предаде Франс прес.

Мадуро направи това изявление, след като Тръмп каза, че е готов да се срещне с венецуелския лидер въпреки че САЩ разположиха флот от военни кораби в Карибско море като част от операцията си срещу трафика на наркотици.

„В САЩ всеки, който иска да говори с Венецуела, може да говори с нас лице в лице, на четири очи. Няма проблем. Това, което не можем да позволим е християнският народ на Венецуела да бъде бомбардиран и убиван“, каза Мадуро в отговор на писмо от американски пастор по време на седмичното си предаване във венецуелска обществена телевизия.

/ВД/

Свързани новини

17.11.2025 23:34

Тръмп заяви, че подкрепя предприемането на по-агресивни действия срещу наркокартелите и производството на наркотици в Мексико и Колумбия

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че подкрепя предприемането на по-агресивни действия срещу наркокартелите и производството на наркотици в Мексико и Колумбия, но не обяви пряка военна намеса на САЩ в двете страни, предаде Ройтерс.
17.11.2025 09:33

Западни издания коментират демонстрацията на американска военна сила в Карибите и готовността на Тръмп за преговори с Венецуела

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви снощи, че неговото правителство би се отворило за преговори с президента на Венецуела Николас Мадуро, предаде Ройтерс. Изявлението дойде, след като американският държавен секретар Марко Рубио обяви, че Държавният департамент ще категоризира подозираната в наркотрафик венецуелска групировка "Картел де лос Солес" като "чуждестранна терористична организация“.
17.11.2025 04:45

Тръмп заяви, че е възможно да разговаря с президента на Венецуела Николас Мадуро

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви снощи, че неговата администрация би могла да е отворена за преговори с президента на Венецуела Николас Мадуро, който е подложен на все по-силен натиск от страна на САЩ на фона на струпването на военна сила в Карибско море, предаде Ройтерс.
16.11.2025 20:49

Американският самолетоносач "Джералд Форд" пристигна в Карибско море във връзка с мащабната военна операция край Венецуела

Най-новият самолетоносач на САЩ, който е и най-големият в света, пристигна в Карибско море днес, демонстрирайки военната мощ на САЩ и повдигайки въпроси за това какво може да означава новият приток на войски и оръжия за кампанията на администрацията на американския президент Доналд Тръмп за наркотрафика в Южна Америка, предаде Асошиейтед прес.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 04:54 на 18.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация