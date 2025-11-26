Подробно търсене

Куба обвини САЩ в опит за насилствено отстраняване на венецуелското правителство

Николай Велев
Кубински кадети участват в митинг в подкрепа на Венецуела в Хавана на 17 октомври 2025 г. Снимка: АП/Ramon Espinosa
Хавана,  
26.11.2025 01:46
 (БТА)

Куба обвини САЩ в опит за насилствено отстраняване на венецуелското правителство и определи засиленото присъствие на американски военни сили в региона като агресивна заплаха, предаде Ройтерс.

Отстраняването на правителството на президента на Венецуела Николас Мадуро би било изключително опасен и безотговорен ход в нарушение на Хартата на ООН, заяви кубинският външен министър Бурно Родригес.

През последните седмици САЩ струпаха в Карибско море безпрецедентна от инвазията в Панама през 1989 г. военна сила, отбелязва в. "Гардиън". Правителството на Доналд Тръмп постоянно увеличава натиска върху Мадуро, когото обвинява, че ръководи наркокартела "Картел де лос Солес" ("Картел на слънцето“).

През август Вашингтон обяви награда от 50 млн. долара за ареста Мадуро, а преди броени дни Вашингтон включи "Картел де лос Солес" в списъка си с чуждестранни терористични организации. Тръмп обаче не оповестява ясно намеренията си и казва, че разглежда всички възможности – от военна интервенция до договорено оттегляне на Мадуро.

Ройтерс съобщи в събота, че САЩ заплашват в близките дни да пристъпят към нова фаза на свързаните с Венецуела операции. 

Венецуелските граждани и военни ще се противопоставят на всеки подобен опит, заяви днес Родригес. "Призоваваме народа на САЩ да спре тази лудост. Действията на американското правителство може да причинят смъртта на безброй хора и да доведат до невъобразим сценарий на насилие и нестабилност", добави кубинският външен министър. 

