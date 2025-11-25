Подробно търсене

Най-високопоставеният американски военен посети военнослужещи в Пуерто Рико и на кораб в Карибско море на фона на засилващия се натиск върху Венецуела

Владимир Арангелов, Симеон Томов
Председателят на Съвета на началник-щабовете на въоръжените сили на САЩ генерал Дан Кейн. Снимка: АП/ Alex Brandon
Вашингтон ,  
25.11.2025 02:47
 (БТА)

Най-високопоставеният американски военен посети американски военнослужещи в Пуерто Рико и на борда на военен кораб в региона на Карибско море, където САЩ са разположили необичайно голям брой военни кораби, които атакуват плавателни съдове, за които се предполага, че са използвани за наркотрафик, предаде Асошиейтед прес. 

Председателят на Съвета на началник-щабовете на въоръжените сили на САЩ генерал Дан Кейн бе придружен от Дейвид Л. Изъм, старши съветник на Кейн. В изявление на офиса на Кейн се казва, че двамата "са се срещнали с военнослужещите и са им благодарили за изключителната подкрепа, която оказват на мисиите в региона". 

Това е второто посещение на Кейн в региона, откакто американската армия започна да укрепва присъствието си в Карибско море, като разположи и най-новия си самолетоносач - "Джералд Форд", който е и най-големият в света. 

Посещението на Кейн идва в момент, когато Тръмп все още обмисля дали да предприеме военни действия срещу Венецуела – развитие, което самият Тръмп не изключва като част от ескалиращата кампания на администрацията във Вашингтон за борба с наркотрафика към САЩ. 

Прессекретарят на Белия дом Карълайн Левит заяви пред репортери снощи, че Тръмп е доволен от ударите срещу предполагаеми плавателни съдове за трафик на наркотици и че атаките ще продължат. 

/ВА/

