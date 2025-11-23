Подробно търсене

Авиокомпании отмениха полетите си от Венецуела след предупреждение от САЩ за потенциални опасности

Илиян Цвейн
Международното летище „Симон Боливар“ в Майкетия, близо до венецуелската столица Каракас, 31 юли 2024 г., Снимка: AP/Matias Delacroix, архив
Мадрид,  
23.11.2025 02:17
 (БТА)

Три международни авиокомпании отмениха полетите си от Венецуела в събота, ден след като Федералната авиационна администрация на САЩ предупреди авиокомпаниите за „потенциално опасна ситуация“ при прелитане над страната, предаде Ройтерс.

Бразилската авиокомпания „Гол“ (Gol), колумбийската „Авианка“ (Avianca) и португалската "ТАП еър Португал" (TAP Air Portugal) отмениха полетите си от Каракас в събота, според информация на сайта за проследяване на полети „Флайтрадар24“ (Flightradar24) и официалната страница на международното летище „Симон Боливар“ в Майкетия, близо до столицата Каракас.

Полетът на „ЛАТАМ еърлайнс“ (LATAM Airlines) до Богота, планиран за неделя, също е отменен, по данни на „Флайтрадар24“.

Колумбийският орган, отговарящ за гражданската авиация (Aeronautica Civil de Colombia), предупреди в изявление, че има „потенциални рискове“ при полети в района на Майкетия „поради влошаването на условията на сигурност и засилената военна активност в региона“.

„ТАП еър Португал“ потвърди, че е отменила полетите си, планирани за събота и идния вторник на летище „Симон Боливар“.

„Това решение е вследствие на информация, издадена от авиационните власти на САЩ, според която условията за безопасност във въздушното пространство на Венецуела не са гарантирани“, заяви компанията пред Ройтерс.

Испанският превозвач „Иберия“ (Iberia) съобщи, че отменя полетите си до Каракас от понеделник до ново нареждане. Полетът на испанската компания, планиран за събота от столицата на Венецуела до Мадрид, е излетял.

„Компанията ще оцени ситуацията, за да реши кога да възобнови полетите “, уточни говорител на „Иберия“.

В съобщението на американската авиационна администрация се посочва „влошаващата се ситуация със сигурността и засилената военна активност във и около Венецуела“, като тези заплахи могат да представляват риск за полетите на всякакви височини.

През последните месеци в региона на Карибско море се наблюдава засилено военното присъствие на САЩ, включително най-големият американски самолетоносач, най-малко осем други военни кораба и изтребители Ф-35 (F-35).

