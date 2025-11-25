Волейболистът на Левски София Гордан Люцканов очаква по-силно представяне от "сините" във втория мач от третия кръг в Шампионската лига срещу Гуагуас Лас Палмас

Посрещачът на Левски София Гордан Люцканов очаква значително по-силно представяне от отбора в мача-реванш от третия кръг в Шампионската лига срещу Гуагуас Лас Палмас. В първата среща миналата седмица българският шампион загуби като гост с 0:3 в Испания, а "сините" се нуждаят от категоричен успех, за да запазят шансове за продължаване напред в турнира.

"Настроението е приповдигнато и с нетърпение очакваме мача. Мисля, че можем да предложим повече от това, което направихме там, защото разчитаме на подкрепата на феновете и комфорта на нашата зала."

Люцканов се върна към емоциите от спечелването на Суперкупата в началото на сезона: "Споменът е невероятен, все едно че наистина играхме с един човек повече на терена. Публиката ни даваше емоция, подкрепа и увереност. Като чуеш да скандират името ти и това на Левски, се вдигаш, дори да имаш труден момент. Много благодарим на феновете за подкрепата, която ни дават досега и ги очакваме на утрешния мач!"

Реваншът на "сините" с Лас Палмас е на 26 ноември, сряда, от 20:00 часа. Билетите са продажба онлайн и на място един час преди началото на двубоя в зала "Левски София".