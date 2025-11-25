Костюми и реквизит от филми като "Междузвездни войни" и "Индиана Джоунс" ще бъдат предложени на търг

От костюма на Уил Феръл в "Елф" до реквизит от "Междузвездни войни" - следващия месец на търг ще бъдат предложени редица филмови принадлежности, свързани с историята на киното, предаде Ройтерс.

Над 1350 лота, оценени на 8 милиона британски лири (10,54 милиона щатски долара), ще бъдат част от зимния търг на "Пропстор" (Propstore), който ще се проведе в Лондон от 5 до 7 декември.

Участниците в аукциона ще могат да наддават за артикули като бластерната пушка EE-3 на Боба Фет от "Междузвездни войни: Империята отвръща на удара", чиято предварителна оценка е между 350 000 и 700 000 британски лири.

"Тя пристигна при нас преди около година и прекарахме няколко седмици в нейното проучване, почти на криминалистично ниво. Успяхме да установим, че това е единственият бластер на Боба Фет, използван в "Империята отвръща на удара", каза основателят и главен изпълнителен директор на "Пропстор" Стивън Лейн.

Други лотове от поредицата включват каска на бунтовнически пилот от същия филм и имперски бластер Stormtrooper E-11 от "Завръщането на джедаите".

На търга ще бъде предложена и кафявата шапка тип федора, която Харисън Форд носи във филма "Индиана Джоунс и храмът на обречените".

Сред костюмите, които ще бъдат предложени на търга, са зелената туника на Уил Феръл от коледния филм "Елф" и черният костюм на Спайдър-Мен от "Спайдър-Мен 3", изигран от Тоби Магуайър.

Сред лотовете е и ховърбордът на Марти Макфлай от втория и третия филм от поредицата "Завръщане в бъдещето".