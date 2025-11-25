Подробно търсене

Костюми и реквизит от филми като "Междузвездни войни" и "Индиана Джоунс" ще бъдат предложени на търг

Елена Христова
Бластерната пушка на Боба Фет от "Междузвездни войни: Империята отвръща на удара" е сред филмовите костюми и реквизит, които ще бъдат предложени на търг на "Пропстор". Снимка: АП/Kirsty Wigglesworth
Лондон,  
25.11.2025 20:01
 (БТА)

От костюма на Уил Феръл в "Елф" до реквизит от "Междузвездни войни" - следващия месец на търг ще бъдат предложени редица филмови принадлежности, свързани с историята на киното, предаде Ройтерс.

Над 1350 лота, оценени на 8 милиона британски лири (10,54 милиона щатски долара), ще бъдат част от зимния търг на "Пропстор" (Propstore), който ще се проведе в Лондон от 5 до 7 декември.

Участниците в аукциона ще могат да наддават за артикули като бластерната пушка EE-3 на Боба Фет от "Междузвездни войни: Империята отвръща на удара", чиято предварителна оценка е между 350 000 и 700 000 британски лири.

"Тя пристигна при нас преди около година и прекарахме няколко седмици в нейното проучване, почти на криминалистично ниво. Успяхме да установим, че това е единственият бластер на Боба Фет, използван в "Империята отвръща на удара", каза основателят и главен изпълнителен директор на "Пропстор" Стивън Лейн.

Други лотове от поредицата включват каска на бунтовнически пилот от същия филм и имперски бластер Stormtrooper E-11 от "Завръщането на джедаите".

На търга ще бъде предложена и кафявата шапка тип федора, която Харисън Форд носи във филма "Индиана Джоунс и храмът на обречените". 

Сред костюмите, които ще бъдат предложени на търга, са зелената туника на Уил Феръл от коледния филм "Елф" и черният костюм на Спайдър-Мен от "Спайдър-Мен 3", изигран от Тоби Магуайър.

Сред лотовете е и ховърбордът на Марти Макфлай от втория и третия филм от поредицата "Завръщане в бъдещето". 

/ВБ/

Свързани новини

07.08.2025 16:38

Светлинният меч на Дарт Вейдър е изложен в Лондон преди предстоящ търг

Светлинният меч, с който Дарт Вейдър отрязва ръката на Люк Скайуокър в "Междузвездни войни: Епизод V - Империята отвръща на удара", е изложен в Лондон, преди да бъде предложен на търг в Лос Анджелис в началото на септември, предадоха АФП и Пи Ей Мидия/ДПА.
27.03.2025 16:42

Оръжие на Чубака от „Междузвездни войни“ бе продадено за 610 000 щатски долара

Оръжие, използвано от Чубака в трите първи филма „Междузвездни войни“, беше продадено на търг в САЩ за 610 000 щатски долара, пише Би Би Си. Оръжието, наречено боукастър, прилича на арбалет и е от колекцията на реквизитора Джерард Бурк, която той е
19.02.2025 20:08

Медалът на Люк Скайуокър от „Междузвездни войни“, връчен му за унищожаването на „Звездата на смъртта“, се продава на търг

Медал, даден на Люк Скайуокър, след като той унищожи „Звезда на смъртта“ в „Междузвездни войни“, се продава за 300 000 до 600 000 долара, предаде Пи Ай Мидиа/ДПА. Компанията „Пропстор“ (Propstore) продава медала от Явин, който Люк Скайуокър (Марк

