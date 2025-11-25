Подробно търсене

Ремонтът на Универсална зала в Скопие се отлага заради провалена обществена поръчка за изпълнител

Кореспондент на БТА в Скопие Маринела Величкова
Снимка: Маринела Величкова, БТА
Скопие,  
25.11.2025 20:35
 (БТА)

Пропаднала е обществената поръчка за реконструкцията на Универсална зала в Скопие, съобщават медиите в Северна Македония. По думите на министъра на културата и туризма на Северна Македония Зоран Лютков причината е подадена жалба срещу единствения явил се изпълнител на проекта, предстои да се обяви нова обществена поръчка, което се очаква към средата на януари.  

През септември Лютков обяви, че очаква процедурите по избор на изпълнител и надзор на ремонта на Универсална зала да започнат в началото на октомври. Стремежът е залата да бъде готова до края на 2027 г., за да може да бъде използвана през 2028 г. по време на проекта „Скопие – Европейска столица на културата“.

През април миналата година в Универсална зала избухна пожар, само месец след като строителните работи по реконструкцията ѝ бяха възобновени.

Реновирането на някогашния център за култура в Скопие, който е копие на изгорелия софийски цирк, започна в края на мандата на по-предишния кмет на град Скопие Петре Шилегов. По време на мандата на Данела Арсовска работата спря за около две години, докато с решение на правителството министерството на културата пое ангажимент реконструкцията да продължи. В резултат на пожара остана само металната конструкция на Универсална зала. С идването на правителството на ВМРО-ДПМНЕ по залата не се работи.

През 2028 г. Скопие трябва да бъде Европейска столица на културата, а след посещение в Брюксел през миналата седмица новият кмет на града Орце Георгиевски обяви, че в града започват ключови инфраструктурни реконструкции.

/СГ/

