Създадена е постоянна Етична комисия към Общинския съвет в Николаево с председател Николай Кънев

По време на днешното редовно заседание към Общинския съвет в Николаево беше създадена постоянна Етична комисия, съобщи за БТА председателят на съвета Николай Кънев, който е избран и за председател на новата комисия. За секретар на Етичната комисия, която ще се състои от трима членове, е определен Иван Иванов, а третият съветник в състава ѝ е Анелия Динева. Комисията предстои да изготви и Етичен кодекс на общинските съветници.

Съгласно изменения и допълнения в Закона за местното самоуправление и местната администрация създаването на постоянна Етична комисия и Етичен кодекс е сред задълженията на общинските съвети, посочи още председателят. Комисията следва да разглежда нарушения на Етичния кодекс на общинските съветници, включително сигнали за неетично поведение, като постъпилите сигнали за конфликт на интереси и за корупция на общински съветници се изпращат на съответните компетентни органи. Според Закона за местното самоуправление и местната администрация общинските съветници са длъжни да осъществяват дейността си при спазване на Етичния кодекс, а влезлите в сила актове на съответните компетентни органи, с които се установяват някакви нарушения, се оповестяват публично на интернет страницата на съответния общински съвет. Етичната комисия ще предоставя и годишен отчет за дейността си.