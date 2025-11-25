Ученици от Търговище подкрепят кампания срещу домашното насилие. Възпитаниците на Първо средно училище (СУ) "Св. Седмочисленици", които са младши посланици на Европейския парламент, участваха в тематична среща разговор в офиса на Асоциация "Ная" – организация, която повече от две десетилетия работи в подкрепа на пострадали от домашно насилие и хора в риск, съобщи старши посланикът и преподавател по български език и литература Анета Милева.

В Деня на отворените врати експертът по превенция на насилието Петя Стефанова запозна младите хора с четирите форми на насилие – физическо, психическо, сексуално и икономическо. Специалистът отправи конкретни насоки как могат да разпознаят сигналите за насилие и как биха могли да подкрепят връстници в риск. Учениците изгледаха и кратък филм с реални ситуации и обсъдиха как биха реагирали, ако се сблъскат с такива случаи.

"Насилието често започва тихо – чрез контрол, ревност или ограничаване на свободата. Ако връзката се основава на тези елементи, съществува риск от насилие", каза пред младежите Стефанова. От своя страна те внимателно записваха важните съвети и отговорите на специалисти по многобройните им въпроси, свързани с признаците на преживяно насилие и начините, по които законът защитава жертвите – забрани за доближаване, ограничаване на контакти и психологическа подкрепа.

Знанията, които придобиха младшите посланици от Първо СУ "Св. Седмочисленици", предстои да предадат на своите съученици чрез лекции в класовете, раздаване на брошури и поставяне на плакати с телефони за помощ. Кампанията е част от глобалната инициатива "16 дни на активизъм срещу насилието, основано на пола", която продължава до 10 декември, поясни Милева.

Създадена през 2002 г. Асоциация "Ная" е сред първите граждански организации в страната, която се насочва към проблема домашно насилие. От 2006 г. започва консултантската дейност, чрез която психолози и социални работници започват да работят пряко с пострадали от домашно насилие. От 2010 г. организацията има изнесени приемни в Омуртаг и Попово. През 2014 г. започва друга важна дейност на организацията, насочена пряко към извършителите на домашно насилие. Организацията работи и по програма, насочена към деца и младежи с цел правилно разбиране на взаимоотношенията, като превенция на насилие в бъдеще, припомня БТА.

На конференция по повод днешния Международния ден за елиминиране на насилието над жени зам.-министърът на труда и социалната политика Румяна Петкова отчете, че идентифицираните чрез информационната система на Агенция „Социално подпомагане“ случаи на домашно насилие за първите девет месеца на 2025 г. са 1203, сред които има 24 деца с увреждания, 233 жени, 12 мъже и 522 деца, а 511 жертви са насочени към социални услуги.