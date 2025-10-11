Асоциация "Ная" - Търговище търси психолог за попълване на екипа, оказващ подкрепа на жертви на домашно насилие

Асоциация "Ная" в Търговище търси психолог за попълване екипа, който осигурява подкрепа на жертви на домашно насилие от региона. В организацията очакват възможност и за разширяване щата на социалните работници. Това каза за БТА Нина Николова - временно изпълняващ длъжността директор на Центъра за подкрепа на жертви на домашно насилие към Асоциацията по повод инициативата на "Избирам България".

Първото и най-важно за нас условие, с което никога не бихме направили компромис при подбора, е доброто образование, посочи Николова. По думите й е необходимо кандидатите да са завършили бакалавърска или магистърска степен в специалност "Психология" или "Клинична психология". "Ние сме уверени, че университетското образование и придобитият там опит, макар и само като база, са основополагащи за бъдещето им развитие. Освен теоретичните знания, те придобиват и практически опит, чрез предлаганите от университетите стажове. Дори и само да са наблюдавали работата в социалната услуга, те придобиват представа за процеса на консултиране в една социална услуга, какви документи се попълват, защото административната работа не е никак малко. Структури като нашата подлежим на много строг контрол от страна на държавата по отношение на качеството на предлаганите услуги“, обясни тя.

В "Ная" биха се радвали, ако кандидатът покаже, че има желание да се развива и да повишава квалификацията си, което е свързано и с личните качества, на които в организацията също много държат - любознателност, желание за самоусъвършенстване и готовност за работа в динамична среда.

"При нас идват потребители - основно жени и деца в почти 95 процента от случаите, всеки от които има своята лична история, проблемна история. Това не е никак леко за консултанта - да чуе, да поема всичката тази болка. Проблемите пред тези жени и деца възникват непрекъснато, често се изпада в кризисни ситуации, затова се изисква особена устойчивост на стрес и адаптивност за реакция при конкретната ситуация“, посочи Нина Николова.

Тя сподели за случай, при който на вратата на организацията се появява майка с бебе на 40 дни. "Жената си беше събрала малко личен багаж и документи и беше избягала. Дойде при нас след 17 ч. и разбира се, няма как консултантът да си тръгне в 17:30 ч. и да оставим пострадалите в неизвестност. Веднага трябва да се вземат конкретни мерки, които да осигурят спокойствие и подкрепа на пострадалата“, обясни защо се държи много на емпатията и адаптивността на служителите.

От новите колеги в организацията ще очакват също да могат да работят в екип и дори да са креативни в определени ситуации.

Към момента екипът на "Ная" се състои от девет човека. "Имаме нужда конкретно от още един психолог, но сме отворени, ако в определен момент се появят и повече подходящи кандидати да намерим решение, чрез което да ги наемем", посочи Николова. В организацията има и двама социални работници, но се очаква през идната година да се отвори възможност за разширяване и на този щат, допълни тя.

По думите на ръководителя на Центъра за подкрепа на жертви на домашно насилие новите служители винаги получават 80 часа въвеждащо обучение, като в първите шест месеца работят под менторството на по-опитен колега. Всеки консултант всяка седмица обсъжда случаите си и получава насоки от инидивдуален супервизор, който е университетски преподавател. А всяка година има и минимум 30 часа надграждащо обучение.

Асоциация "Ная" е създадена през 2002 г. и е сред първите граждански организации в страната, която се насочва към проблема домашно насилие. От 2006 г. започва консултантската дейност, чрез която психолози и социални работници започват да работят пряко с пострадали от домашно насилие. От 2010 г. организацията има изнесени приемни в Омуртаг и Попово.

През 2014 г. започва друга важна дейност на организацията, насочена пряко към извършителите на домашно насилие, които след трябва да преминат 27 сесии със социален работник, а след това и 25 сесии с психолог. "Идеята е те да осъзнаят какво са направили, да работят върху овладяване на агресията си, да разберат, че нямат право да нараняват своите близки и че домашното насилие всъщност носи последствия и тяхното поведение няма да остане безнаказано", обясни Нина Николова.

Организацията работи и по програма, насочена към деца и младежи. В детски градини и училище се провеждат обучения, при които по подходящ за различните възрасти начин младите хора да разберат какви трябва да бъдат взаимоотношенията между момичетата и момчетата, а именно да се основават на разбиране и зачитане, да няма доминиране или ограничение, на който и да е от двата пола. "Това е трайна инвестиция в бъдещето, защото тези деца, с които днес работим ще станат партньори, ще станат родители и разчитаме, че тогава те ще бъдат по-добри отколкото сме ние сега и надяваме се по този начин и насилието да бъде ограничено", уверяват от екипа на Асоциация "Ная" в Търговище.

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) обяви мярката "Избирам България", насочена към завръщащите се от чужбина българи, както и към желаещите да се преместят в населено място с до 50 000 жители.

"Избирам България" е финансирана от Програма "Развитие на човешките ресурси" (ПРЧР) към МТСП и се реализира в два компонента. По първия, който цели да привлече български граждани, които желаят да се завърнат в родината, могат да кандидатстват хора, които или са живели в чужбина през 12 от последните 18 месеца, или са новозавършили образованието си зад граница, обясни за БТА заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Целта на втория компонент на мярката "Избирам България" е да насърчи хора, които в момента живеят в България, да започнат работа в друго населено място с под 50 000 жители.